19:13
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Акторів скандального фільму "Ополченочка" внесли у список загроз національній безпеці України

      405 Читать новость на русском
      Актори скандального фільму – у санкційному списку Мінкульту
      Актори скандального фільму – у санкційному списку Мінкульту / Колаж 24 каналу

      Міністерство культури України 11 жовтня оновило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Тепер у ньому ще й четверо російських акторів зі скандального пропагандистського фільму "Ополченочка", який прославляв проросійських бойовиків на Донбасі.

      Список осіб, які несуть загрозу українській національній безпеці, опубліковано на сайті Міністерства культури.

      Читайте також: Мінкульт більше не купуватиме тварин для державних цирків

      У оновленому переліку від 11 жовтня тепер є:

      ► Російська актриса Наталія Колоскова;
      ► Російська актриса Марія Перн;
      ► Російський актор Юрій Міронцев;
      ► Російський актор Анатолій Фалинський.

      Усі четверо, як значиться в документі, до переліку потрапили з 9 жовтня 2019 року.

      Причини їхнього потрапляння до списку загроз міністерство не вказує. Однак відомо, що всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка" – фільмі, який знімали на непідконтрольній Україні території Донбасу.

      Що відомо про пропагандистський фільм "Ополченочка"?

      У березні 2019 року колишня "заступниця командира полку ДНР" Світлана Дрюк перейшла на бік української армії за сприяння українських спецслужб. Історія набула гучного резонансу не лише через сам факт переходу, а й через те, що "народна героїня Новоросії" була прообразом головної героїні першого пропагандистського фільму "Ополченочка", знятого на окупованій частині Луганщини.

      Автори фільму згодом підтвердили, що взяли історію Світлани Дрюк за основу. Проте, мовляв, "її героїчний шлях абсолютно не торкнувся цієї роботи". Ще ж і надто – пропагандисти переконували, що Дрюк захопили українські спецслужби у насильницький спосіб за особистим наказом Порошенка.

      Дрік
      Світлана Дрюк / Фото "Радіо Свобода"

      Загалом фільм про трьох мирних жінок із Донбасу, які в перипетіях військових подій 2014 року стали на бік "народних республік". Тож перехід Дрюк до України був потужним ударом по пропаганді РФ, адже жінка фактично нівелювала значення цього "кіношедевру".

      Попри це закрита прем'єра фільму відбулася 13 травня 2019 року в Донецьку, а у відкритий прокат (у Росії та на контрольованих нею територіях, звісно) фільм вийшов у червні. Рейтинг фільму на міжнародному порталі IMDB – 2,5 із 10 можливих. І оскільки знімали його на Луганщині, то й значиться фільм як "український".

      До слова, "Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України" формує Мінкульт на підставі звернень РНБО, СБУ чи Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Загалом у списку – 151 прізвище.

      blog_ava
      Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      11915
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Окуповані території Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Кіно Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 115
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      1035
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 573
      Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      сьогодні , 17:01 Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      Світлана Попова 1211
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сьогодні , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 410
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук