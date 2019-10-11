Акторів скандального фільму "Ополченочка" внесли у список загроз національній безпеці України

Міністерство культури України 11 жовтня оновило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Тепер у ньому ще й четверо російських акторів зі скандального пропагандистського фільму "Ополченочка", який прославляв проросійських бойовиків на Донбасі.

Список осіб, які несуть загрозу українській національній безпеці, опубліковано на сайті Міністерства культури.

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У оновленому переліку від 11 жовтня тепер є:

► Російська актриса Наталія Колоскова;

► Російська актриса Марія Перн;

► Російський актор Юрій Міронцев;

► Російський актор Анатолій Фалинський.

Усі четверо, як значиться в документі, до переліку потрапили з 9 жовтня 2019 року.

Причини їхнього потрапляння до списку загроз міністерство не вказує. Однак відомо, що всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка" – фільмі, який знімали на непідконтрольній Україні території Донбасу.

Що відомо про пропагандистський фільм "Ополченочка"?

У березні 2019 року колишня "заступниця командира полку ДНР" Світлана Дрюк перейшла на бік української армії за сприяння українських спецслужб. Історія набула гучного резонансу не лише через сам факт переходу, а й через те, що "народна героїня Новоросії" була прообразом головної героїні першого пропагандистського фільму "Ополченочка", знятого на окупованій частині Луганщини.

Автори фільму згодом підтвердили, що взяли історію Світлани Дрюк за основу. Проте, мовляв, "її героїчний шлях абсолютно не торкнувся цієї роботи". Ще ж і надто – пропагандисти переконували, що Дрюк захопили українські спецслужби у насильницький спосіб за особистим наказом Порошенка.



Світлана Дрюк / Фото "Радіо Свобода"

Загалом фільм про трьох мирних жінок із Донбасу, які в перипетіях військових подій 2014 року стали на бік "народних республік". Тож перехід Дрюк до України був потужним ударом по пропаганді РФ, адже жінка фактично нівелювала значення цього "кіношедевру".

Попри це закрита прем'єра фільму відбулася 13 травня 2019 року в Донецьку, а у відкритий прокат (у Росії та на контрольованих нею територіях, звісно) фільм вийшов у червні. Рейтинг фільму на міжнародному порталі IMDB – 2,5 із 10 можливих. І оскільки знімали його на Луганщині, то й значиться фільм як "український".

До слова, "Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України" формує Мінкульт на підставі звернень РНБО, СБУ чи Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Загалом у списку – 151 прізвище.