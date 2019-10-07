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      Мінкульт більше не купуватиме тварин для державних цирків, – зоозахисник

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      Мінкульт більше не купуватиме тварин для державних цирків
      Мінкульт більше не купуватиме тварин для державних цирків / nationalgeographic.com

      Міністерство культури припиняє придбання нових тварин для державних цирків. Невдовзі буде створено робочу групу, яка має якомога швидше розробити план виведення тварин із державних цирків.

      Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук написав у фейсбуці, що він провів зустріч з міністром культури Володимиром Бородянським та обговорив усі ці питання.

      До речі: Селфі з дикими тваринами шкодять їм та спричиняють стрес

      Наразі в Україні діє 7 державних цирків: у Києві, Львові, Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі.

      Вони залишаються епіцентром циркової експлуатації,
      – зазначив зоозахисник.

      У низці міст, зокрема, й у Києві, діє заборона на використання тварин у пересувних цирках.

      Окружний адміністративний суд Одеси нещодавно заборонив використовувати тварин в цирку. Це перший випадок в Україні.

      Цікаво: 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі

      Чому тварини у цирку – це погано? З тваринами у цирку жорстко поводяться. Все для того, щоб слон чи лев могли виконати різноманітні трюки для розваги людей.

      Через жорстоке поводження та умови життя, у тварин починаються психічні розлади: вони сидять у кутку чи розгойдуються зі сторони в сторону, можуть стати агресивними чи навпаки, занадто в‘ялими, тому власники цирку використовують навіть транквілізатори, аби контролювати поведінку тварин.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Світ тварин Міністерство культури України
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