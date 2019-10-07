Минкульт больше не будет покупать животных для госцирков, – зоозащитник

Министерство культуры прекращает приобретение новых животных для государственных цирков. Вскоре будет создана рабочая группа, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук написал в фейсбуке, что он провел встречу с министром культуры Владимиром Бородянским и обсудил все эти вопросы.

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Сейчас в Украине действует 7 государственных цирков: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

Они остаются эпицентром цирковой эксплуатации,

– отметил зоозащитник.

В ряде городов, в частности, и в Киеве, действует запрет на использование животных в передвижных цирках.

Окружной административный суд Одессы недавно запретил использовать животных в цирке. Это первый случай в Украине.

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Почему животные в цирке – это плохо? С животными в цирке жестоко обращаются. Все для того, чтобы слон или лев могли выполнить разнообразные трюки для развлечения людей.



Из-за жестокого обращения и условий жизни у животных начинаются психические расстройства: они сидят в углу или раскачиваются из стороны в сторону, могут стать агрессивными или, наоборот, слишком вялыми, поэтому владельцы цирка даже используют транквилизаторы, чтобы контролировать поведение животных.