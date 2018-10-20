"Актеры становятся национальными героями": интервью с кинокомандой фильма "Позывной "Бандерас"

Эта неделя – скорее всего, последний шанс для украинского зрителя увидеть на большом экране неслыханный отечественный боевик "Позывной "Бандерас". Из-за низких кассовых сборов фильм грозятся снять с проката…

24 канал узнал, причина провального проката заключается в открытом саботаже «совковых голов» или ошибке уважаемых дистрибьюторов? Что особенного происходило на показах фильма? Но какие шансы имеет достойное украинское кино, чтобы заслужить внимание и хороший фидбек у читателя.

В продолжении эксклюзивного интервью с режиссером фильма Зазой Буандзе, актрисой Юлией Чепурко и нацгвардейцем – вдохновителем ленты Сергеем Башковым также читайте о творческих планах режиссера и взглядах кинокоманды, как развить украинское кино, кто или что тормозит этот процесс и почему это реально важно сейчас.

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В фильме показаны раскаивающиеся сепаратисты. Сергей, видели ли Вы такое на Востоке в 2014-м?

Сергей: Я таких не видел. У нас был особый батальон, который сразу заявил, что пленных не берет. Поэтому никто и не приходил сдаваться.

Хотя через наш блокпост проезжали люди, которые вели себя нагло, очень нагло и вседозволенно. И когда мы осмотрели их машину, то нашли запрещенную законом пропагандистскую литературу и несколько патронов...

Специальная военная полиция, которая занимается общественно-военными преступлениями, объяснила им, что за все в куче нарушителям "светит" 8 лет тюрьмы... Лично я не люблю придираться к кому-то, если вижу, что человек не представляет угрозы, а просто не понимает, что делает глупости. Потому что зачем разрушать человеку и без того сложную ныне жизнь?..

Так вот, после объяснений те извинялись, в дальнейшем вели себя более человечно и задумывались над тем, что вообще происходит.

Основной конфликт фильма основан на поиске предателя среди своих... Это выдумка или реальная история? Бывают ли российские агенты в армии?

Заза: Реальные истории, люди, бойцы, ситуации послужили истоком вдохновения. Но ведь это художественное произведение. Поэтому эта линия придумана. История построена по законам жанра. И те идеи, пафос, посыл истории хотели донести до зрителя используя жанровые приемы детектива.

А по реальной ситуации... Мы же знаем тысячи примеров российских шпионов в армии!

Сергей: Далеко ходить не надо. Списки личного состава нашего батальона враг знал... Откуда? Понятно, что кто-то ему передал.

Находили в своем батальоне предателей?

Сергей: К сожалению или к счастью, нет. Не могу представить такую ситуацию. У нас были преимущественно майдановцы.

Правда, за всю войну был залет у одного бойца, но не напрямую связан с предательством. Речь о несанкционированном общении с местными и передаче информации, которую не надо передавать. Он сделал это не специально. Его из батальона перевели на Киев. Судьба парня сложилась не очень хорошо, и сейчас он за решеткой. Может, что-то и нашли…

Знаю точно: все, о чем говорится в фильме – очень реально в подразделениях, где работают контрразведчики. Они, как и "Бандерас" с группой, часто используют для прикрытия саперов, потому что не в каждом подразделени они есть. К нам в Углегорске контрразведчики приезжали также под видом саперов.

Фильм одновременно и правдивый, и высокохудожественный. Вы создали украинское жанровое кино – захватывающий боевик по всем критериям жанра. Насколько Украина готова к таким фильмам?

Заза: Без сомнения, готова! Более того! Мы опоздали лет на двадцать... Если бы еще тогда происходило возрождение в украинском кино, то много плохого не случилось бы. Возрождение происходит сейчас. Да, этот процесс сложный. Так, многое мешает более быстрому развитию. Так, фидбэк от зрителей мог бы быть мощнее!..

Знаешь, что мешает? Во-первых, позорно малое количество кинотеатров! Лишь около 500 экранов – 160 кинотеатров – насчитывается по всей Украине. Во-вторых, наш зритель потерял привычку ходить в кино. А тем более на украинское кино... А тем более многие даже не подозревают, что есть украинское кино!..

Но постепенно мы к этому подводим зрителя. Вот прямо сегодня очень интересная ситуация – в широком прокате есть три украинских фильма: "Донбасс", "Бешеная свадьба" и "Позывной "Бандерас". "Бешенная свадьба" стала рекордсменом – это первый украинский фильм, который заработал миллион евро! У нашего же фильма очень небольшая касса. И как не странно, я просто потрясен, едва не разрыдался сегодня утром, когда увидел в Фейсбуке, что волонтеры во Львове поставили 10 ситилайтов.

Я болею за каждый украинский фильм. И я счастлив, что есть разные жанры: комедии, драмы, фантазийные, но мне безразлично, что в комедии 30 млн грн а у нас, мол, лишь до миллиона. Да ради бога, пусть у них будет хоть 60 миллионов. Надеюсь, сегодня они будут ходить на "Бешенную свадьбу", а завтра увидят, что есть и другие украинские фильмы! Лишь бы это не остановилось…

Мы шаг за шагом отвоевываем плацдарм. В прошлом году мой фильм "Красный" собрал 3 миллиона 200 тысяч гривен, то есть стал первым украинским фильмом, кассовые сборы которого перевалили за несколько миллионов. В кинотеатрах его посмотрело 300 тысяч зрителей, а недавно в ютубе количество просмотров перевалило за 2,5 миллиона. А дальше были "Киборги" и "DZIDZIO Контрабас". Видно, что зритель нуждается в таких фильмах.

Ходит мнение, что люди устали от войны... В соцсетях есть отзывы, мол, люди не хотят видеть войну на экранах, поэтому и кассовые сборы малы. На кого, по вашему мнению, ориентирован "Позывной "Бандерас"?

Юлия: Понимаете, это кино не только о войне. Это военный детектив с экшеном и линией любви, которое подходит абсолютно для всех возрастов и полов. Мы видим в кинотеатрах абсолютно разношерстную публику. И все реагируют одинаково: благодарны, потому что находят пищу для размышлений. Потому что это фильм и о дружбе, и о любви, и о патриотизме.

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Недавно в Ивано-Франковске военные сказали мне, что 99,99% показанного – правда. Не смотря на то, что сценарий оригинальный. Конечно, источник вдохновения – дневники бойца АТО. Но там реальная история, вмещающая в себя все необходимое по законам драматургии: и главного героя, и линию любви, и достаточное количество взрывов, как любит наш режиссер. Поэтому там и парням есть на что посмотреть и девушкам есть над чем порефлексировать.

Я помню дрожащие голоса после просмотра ребят, переживших войну. Их красные глаза обо всем говорили. Также удивили две школьницы, которые подходили фотографироваться с огромной благодарностью в глазах. Ведь понимали, что это то, что происходит в их семьях. Потому что, к сожалению, война зацепила каждого человека. Они много слышат об этом и имеют много вопросов. Возможно, во время просмотра нашли ответы. Молодежь рассказывает о нас в сетях, и их друзья тоже идут в кинотеатры.

Однако почему прокат фильма близок к провалу? Отсутствие рекламы – просчет дистрибьюторов или саботаж "совковых голов"? Так, например, в Харькове и Одессе отказались рекламировать фильм, аргументируя, мол, он только разжигает вражду между населением. Хотя понятно, что лента лишь приглушает эту вражду.

Заза: Фильм еще в прокате. Дождемся конца – и подытожим. Серьезная и уважаемая компания Ukrainian Film Distribution занимается дистрибуцией нашего фильма. Она с успехом прокатывала и "Киборгов" и "Дзидзьо..." Я не скажу, что счастлив и доволен прокатом. Вероятно, что дистрибьюторы допустили ошибки. Может, не очень надеялись, что фильм выстрелит. Мне интересно, что будет в итоге. Разбор полетов будет.

Юлия: К сожалению, в некоторых кинотеатрах саботируют фильм. Из-за законных квот они должны показывать какое-то количество эфиров украинского кино в неделю, но они заполняют украинскими фильмами самые невыгодные сеансы.

Этим фильмом мы обращаемся ко всем сознательным украинцам. Зрителей призываем ходить на украинское, кинотеатры – относиться с уважением к украинскому и давать возможность зрителю ходить в удобное для него время и не завышать цены на билеты.

Заза, вы грузин по национальности. Но 10 лет живете и творите в Украине. "Позывной "Бандерас" – ваша вторая по счету лента об украинской истории. Первой была успешная картина "Красный" о воине УПА в ГУЛАГе. Чем Вас манит освещение украинских событий?

Заза: Я вовсе не кокетничаю и говорю искренне: не чувствую границ между Украиной и Грузией. Украина всегда была в моей жизни еще с детства. Лично для меня война с Россией началась 27 лет назал с конфликта в Грузии. А для моей семьи, для одной Родины и для другой она идет веками. Это не разные войны. Это одна война, потому что враг один. И как тогда в начале 90-х рядом с грузинами воевали украинцы, так и сейчас рядом с украинцами воюет грузинский легион…

Почему снимаю кино на эти темы? Потому что сейчас заново зарождаются что Украина, что Грузия, как европейские государства и политические нации. Это сложный процесс. Чтобы это произошло, обязательно нужен фундамент. Ведь наши "друзья-соседи" хорошо постарались, чтобы мы забыли собственную историю и свои корни. Чтобы не знали мы, кто такие и откуда пришли, и куда дальше пойдем.

Самый это прозвучит прагматично, но мои фильмы – Национальный и общественный заказ. Мы должны оживить страницы, без которых мы – не мы и без которых нам некуда идти дальше. Прежде всего, это важно и интересно мне, как человеку и режиссеру.

В Европе мало стран, которые могут себе позволить настоящую полноценную киноиндустрию. А еще больше тех стран, которые обязаны это сделать. Так вот Украина просто должна иметь такую киноиндустрию и имеет все основания для этого. Ведь гибридная война, которую нам навязали, здорово промывает мозги. Должно быть противодействие. А кино – очень крепкое оружие.

Настоящая киноиндустрия – это многожанровость. Я работаю в жанре – мейнстриме, потому что считаю это основой киноиндустрии. Но есть еще много других ниш. Уже второй год продолжаются релизы украинских фильмов разных жанров. И это не может не радовать!

Какие планы дальше? Снова будете работать над историческим фильмом?

Заза: 2/3 фильма, над которым сейчас работаю, уже снято. В мае закончим съемки. Это тоже зрительский заказ. Это приквел "Красного" – начало истории Даниила Красного до лагеря. Охватываем 30-е годы до начала Второй мировой войны.

А в планах не только война, но и комедия, и драма и приключенческая история.

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И наконец, несколько провокативное. Юлия, а вы понимали, что после выхода фильма станете супергероями? Готовы к этому?

Юлия: Мы о таком не думали. Украинские актеры голодны к качественным украинским фильмам. Ибо так случилось, что только второй год мы имеем возможность сниматься. Это из-за квот и веяния Революции Достоинства.

Я первую неделю не могла поверить, что меня выбрали в такой фильм такие люди!.. Если приглашают к качественным материалам с такими профессионалами работать на площадке – это за счастье. Очень благодарна кастинг-директору, оператору, режиссеру и всем, кто поверил. А если мы станем национальными героями...

Заза: Это должно произойти. В настоящий киноиндустрии есть обязательный сегмент – Институт кинозвезд. Мы сейчас наблюдаем зарождение настоящих наших кинозвезд. У тинейджеров должны висеть плакаты с лицами Юли и Олега. Это будет, я не сомневаюсь. И это начинается прямо сейчас!

















Кадры из фильма

Фото: Алексей Годзенко и архив кинокоманды