Экоактивист, а с начала полномасштабной войны еще и военный, рассказал, что никогда не расставался с дочерью надолго. Однако из-за войны они не виделись 3 месяца.

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Такого большого подарка в Киев не довезу, – дочь Вышебабы

Воин решил не говорить дочери, что приедет домой, а спрятаться в подарочной коробке. Щемящим видео Вышебаба поделился в соцсетях.

Ужасно соскучился, но подожду, чтобы сделать ей сюрприз,

– сказал Павел.

После этого воин залез в большую картонную коробку, обмотанную праздничной лентой. Когда в комнату зашла дочь бойца, искренне удивилась и сказала, что такого большого подарка в Киев не довезет.

Девочка сразу начала открывать коробку, потому что даже не могла представить, какой подарок туда положили. К удивлению ребенка из коробки вылез ее отец с цветами и мягкой игрушкой. Дочь сразу начала обнимать папу.

Смотрите милое видео, как военный удивил дочь своим приездом:

Военный пишет стихи и снимает тиктоки

Павел Вышебаба – музыкант и творческий человек, поэтому даже на войне он находит время для прекрасного. Недавно украинцев поразило щемящее стихотворение воина для дочери "Только не пиши мне о войне". Его уже перевели на французский, английский и другие языки, а певица Kate Soul превратила строчки в песню.

В нем воин призвал дочь не рассказывать европейцам о том, как убегала от ракет, а пригласить их всех в Украину после победы. Так он хочет отблагодарить людей, приютивших украинцев у себя дома.

Павел также снимает видео для тиктока. Просто из окопа он рассказывает о том, что значит любить Украину и говорит о других важных темах. Отважный боец вдохновляет 80 тысяч своих подписчиков верой в нашу победу.

Справка. 36-летний Павел Вышебаба родом из Краматорска. Он учился по специальности "Журналистика" в Мариупольском государственном университете. Павел является лидером группы One Planet Orchestra и посланником по толерантности ПРООН в Украине. В 2018 году Вышебаба подал в Верховную Раду петицию о запрещении производства меха в Украине.

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