Экоактивист, а с начала полномасштабной войны еще и военный, рассказал, что никогда не расставался с дочерью надолго. Однако из-за войны они не виделись 3 месяца.
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Такого большого подарка в Киев не довезу, – дочь Вышебабы
Воин решил не говорить дочери, что приедет домой, а спрятаться в подарочной коробке. Щемящим видео Вышебаба поделился в соцсетях.
Ужасно соскучился, но подожду, чтобы сделать ей сюрприз,
– сказал Павел.
После этого воин залез в большую картонную коробку, обмотанную праздничной лентой. Когда в комнату зашла дочь бойца, искренне удивилась и сказала, что такого большого подарка в Киев не довезет.
Девочка сразу начала открывать коробку, потому что даже не могла представить, какой подарок туда положили. К удивлению ребенка из коробки вылез ее отец с цветами и мягкой игрушкой. Дочь сразу начала обнимать папу.
Смотрите милое видео, как военный удивил дочь своим приездом:
Военный пишет стихи и снимает тиктоки
Павел Вышебаба – музыкант и творческий человек, поэтому даже на войне он находит время для прекрасного. Недавно украинцев поразило щемящее стихотворение воина для дочери "Только не пиши мне о войне". Его уже перевели на французский, английский и другие языки, а певица Kate Soul превратила строчки в песню.
В нем воин призвал дочь не рассказывать европейцам о том, как убегала от ракет, а пригласить их всех в Украину после победы. Так он хочет отблагодарить людей, приютивших украинцев у себя дома.
Павел также снимает видео для тиктока. Просто из окопа он рассказывает о том, что значит любить Украину и говорит о других важных темах. Отважный боец вдохновляет 80 тысяч своих подписчиков верой в нашу победу.
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