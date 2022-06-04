Екоактивіст, а з початку повномасштабної війни ще й військовий, розповів, що ніколи не розлучався з донькою на довго. Однак через війну вони не бачилися 3 місяці.

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Такого великого подарунка в Київ не довезу, – донька Вишебаби

Воїн вирішив не казати доньці, що приїде додому, а сховатися у подарунковій коробці. Щемливим відео Вишебаба поділився у соцмережах.

Страшено скучив, але почекаю, щоб зробити їй сюрприз,

– сказав Павло.

Після того воїн заліз у велику картонну коробку, обмотану святковою стрічкою. Коли до кімнати зайшла донька бійця, то щиро здивувалася і сказала, що такого великого подарунка в Київ не довезе.

Дівчинка одразу почала відкривати коробку, бо навіть не могла уявити, який подарунок туди поклали. На здивування дитини з коробки виліз її батько з квітами та м'якою іграшкою. Донька одразу почала обіймати татуся.

Дивіться миле відео, як військовий здивував доньку своїм приїздом:

Військовий пише вірші та знімає тіктоки

Павло Вишебаба музикант та творча людина, тому навіть на війні він знаходить час для прекрасного. Нещодавно українців вразив щемливий вірш воїна для доньки "Тільки не пиши мені про війну". Його вже переклали на французьку, англійську та інші мови, а співачка Kate Soul перетворила рядки на пісню.

Воїн закликав доньку не розповідати європейцям про те, як втікала від ракет, а запросити їх усіх в Україну після перемоги. Так він хоче віддячити людям, які прихистили українців у себе вдома.

Павло також знімає відео для тіктоку. Просто з окопу він розповідає про те, що означає любити Україну та говорить на інші важливі теми. Відважний боєць надихає 80 тисяч своїх підписників вірою у нашу перемогу.

Довідка. 36-річний Павло Вишебаба родом з Краматорська. Він навчався за спеціальністю "Журналістика" у Маріупольському державному університеті. Павло є лідером гурту One Planet Orchestra та посланцем з питань толерантності ПРООН в Україні. У 2018 році Вишебаба подав до Верховної Ради петицію про заборону виробництва хутра в Україні.

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