Активист раскрыл новую схему, которой СБУ давит на бизнес

Схему, которую применяет СБУ, чтобы "кошмарить" бизнес, недавно обнародовал известный общественный активист в сфере транспортных перевозок Виктор Берестенко.

Об этом в своем блоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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Берестенко заметил определенную закономерность: на таможню время от времени приходят такие себе "ориентировки". Мол, СБУ подозревает, что в партии того или иного товара может быть что-то опасное. Формулировки, как правило, не содержат никакой конкретики, но это основание задержать груз и уже договариваться с предпринимателем о возможных путях выхода из неприятной ситуации.

Писать жалобы в СБУ бесперспективно. Предприниматели, которые пытались законным способом решить проблему, получали отписку, что СБУ ни при чем, выясняйте все в ГФС.

По словам Берестенко, чаще всего задерживают так называемые брендовые грузы – партии одежды, обуви, которые перебирают, они теряют товарный вид. И предпринимателям нередко приходится решать вопросы взятками – это дешевле, чем потерять товар.

Итак, мы доверяем СБУ собственную безопасность. И очень важно верить, что спецслужба защитит тебя от настоящих террористов, а не будет заниматься сама террором бизнеса.

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