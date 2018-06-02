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Активист раскрыл новую схему, которой СБУ давит на бизнес

68 Читати новину українською
Схемы СБУ
Схемы СБУ / Информатор

Схему, которую применяет СБУ, чтобы "кошмарить" бизнес, недавно обнародовал известный общественный активист в сфере транспортных перевозок Виктор Берестенко.

Об этом в своем блоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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Берестенко заметил определенную закономерность: на таможню время от времени приходят такие себе "ориентировки". Мол, СБУ подозревает, что в партии того или иного товара может быть что-то опасное. Формулировки, как правило, не содержат никакой конкретики, но это основание задержать груз и уже договариваться с предпринимателем о возможных путях выхода из неприятной ситуации.

Писать жалобы в СБУ бесперспективно. Предприниматели, которые пытались  законным способом решить проблему, получали отписку, что СБУ ни при чем, выясняйте все в ГФС.

По словам Берестенко, чаще всего задерживают так называемые брендовые грузы – партии одежды, обуви, которые перебирают, они теряют товарный вид. И предпринимателям нередко приходится решать вопросы взятками – это дешевле, чем потерять товар.

Итак, мы доверяем СБУ собственную безопасность. И очень важно верить, что спецслужба защитит тебя от настоящих террористов, а не будет заниматься сама террором бизнеса.

Смотрите видео полного выпуска программы "ЦРУ. За кадром"

Теги: Новости Украины Видеоблоги Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба Коррупция СБУ
Источник: 24 Канал
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