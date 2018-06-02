Активіст розкрив нову схему, якою СБУ тисне на бізнес

Схему, яку застосовує СБУ, аби "кошмарити" бізнес, нещодавно оприлюднив відомий громадський активіст у сфері транспортних перевезень Віктор Берестенко.

Про це у своєму блозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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Він помітив певну закономірність: на митницю час від часу приходять такі собі "орієнтування". Мовляв, СБУ підозрює, що в партії того чи іншого товару може бути щось небезпечне. Формулювання, як правило, не містять жодної конкретики, але це підстава затримати вантаж та вже домовлятися із підприємцем про можливі шляхи виходу з неприємної ситуації.

Писати скарги до СБУ безперспективно. Підприємці, які намагалися в законний спосіб вирішити пролему, отримували відписку, що СБУ ні до чого, з'ясовуйте все у ДФС.

За словами Берестенка, найчастіше затримують так звані брендові вантажи – партії одягу, взуття, які перебирають, вони втрачають товарний вигляд. І підприємцям нерідко доводиться вирішувати питання хабарами – це дешевше, ніж втратити товар.

Отже, ми довіряємо СБУ власну безпеку. І дуже важливо вірити, що спецслужба захистить тебе від справжніх терористів, а не займатиметься сама терором бізнесу.

Дивіться відео повного випуску програми "ЦРУ. За кадром".