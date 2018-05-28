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Хто покриває одіозного Аксьонова: розкрито корупційні оборудки з впливовим олігархом

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Андрій Аксьонов
Андрій Аксьонов / radiosvoboda.org

Вже кілька років місцеві активісти говорять про те, що у керма в підконтрольних Україні містах – керівники, які час від час кидають погляди у бік Росії. Що вони мають відповісти за підтримку незаконного референдуму. Що доказів – достатньо. Одна із версій, чому дотепер персона Аксьонова не цікавила ГПУ чи СБУ, – це його зв'язки із структурою ДТЕК, якою володіє Рінат Ахметов.

Про це у своєму блозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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"Відповідно, можна припустити, що імунітет йому міг бути забезпечений на дуже високому рівні. А потрібний міг бути Аксьонов в якості мера Добропілля ДТЕКівцям для дуже цікавої оборудки. Справа у тому, що ще в 2010 році компанія ДТЕК взяла в оренду містоутворююче підприємство – ДП "Добропіллявугілля", – розповіла журналістка.

За словами Мартинюк, це цілий комплекс: і шахти, і збагачувальні підприємства, і навіть усі соціальні об'єкти (від гуртожитків до палацу культури),  і котельні, якими опалюється все місто. Вона зазначила, що добропільські котельні виявились тягарем для компанії-орендаря, адже були збудовані ще у 60-х роках та потребували капітальної реконструкції. Проте вихід знайшовся.

У 2016 році міське комунальне підприємство "Добро", яке було створено, до речі, навесні того ж таки 2016 року, а це каденція пана Аксьонова, ні з того ні з сього вирішує взяти у ДТЕКу 26 міських котелень в суборенду та відремонтувати їх за бюджетний кошт! 10 мільйонів гривень на це вже витратили,
– запевнила Мартинюк.

Таку суму нарахували по доступних в "Прозорро" тендерах активісти платформи "Громадський контроль". За їхніми ж даними, відремонтовані об'єкти незабаром знову заапланують віддати назад до орендаря – тобто ДТЕКу.

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"Тобто, що вийшло: орендар взяв у міста в оренду великий комплекс, неліквід з нього за хитрою схемою повернув місту, попросив за бюджетний кошт відремонтувати, а опісля хоче знову користуватися новенькими котельнями та знімати вершки", – додала журналістка.

Дивіться відео повного випуску програми "ЦРУ. За кадром".

 

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Відеоблоги СБУ ГПУ Рінат Ахметов Корупція
Джерело: 24 Канал
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