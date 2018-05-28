Кто покрывает одиозного Аксенова: раскрыты коррупционные сделки с влиятельным олигархом

Уже несколько лет местные активисты говорят о том, что у руля в подконтрольных Украине городах – руководители, которые время от времени бросают взгляды в сторону России. Что они должны ответить за поддержку незаконного референдума. Что доказательств – достаточно. Одна из версий, почему до сих пор персона Аксенова не интересовала ГПУ или СБУ, – это его связи со структурой ДТЭК, которой владеет Рина

Об этом в своем блоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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"Соответственно, можно предположить, что иммунитет ему мог быть обеспечен на очень высоком уровне. А нужным мог быть Аксенов в качестве мэра Доброполья ДТЕКивцам для очень интересной сделки. Дело в том, что еще в 2010 году компания ДТЭК взяла в аренду градообразующее предприятие – ГП "Добропольеуголь", – рассказала журналистка.

По словам Мартынюк, это целый комплекс: и шахты, и обогатительные предприятия, и даже все социальные объекты (от общежитий до дворца культуры), и котельные, которыми отапливается весь город. Она отметила, что добропольские котельные оказались обузой для компании-арендатора, ведь были построены еще в 60-х годах и нуждались в капитальной реконструкции. Однако выход нашелся.

В 2016 году городское коммунальное предприятие "Добро", которое было создано, кстати, весной того же 2016 года, а это каденция господина Аксенова, ни с того ни с сего решает взять у ДТЭК 26 городских котельных в субаренду и отремонтировать их за бюджетный счет! 10 миллионов гривен на это уже потратили,

– заверила Мартынюк.

Такую сумму насчитали по доступных в "Прозорро" тендерах активисты платформы "Общественный контроль". По их же данным, отремонтированные объекты вскоре снова запланируют отдать обратно к арендатору – то есть ДТЭК.

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"То есть, что получилось: арендатор взял у города в аренду большой комплекс, неликвид с него по хитрой схеме вернул городу, попросил за бюджетный счет отремонтировать, а потом хочет снова пользоваться новенькими котельными и снимать сливки", – добавила журналистка.

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