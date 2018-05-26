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Бигус: Тихо завести Порошенко в кабинет Трампа во время совещания и сделать фото – унизительно

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Встреча Порошенко и Трампа
Встреча Порошенко и Трампа / korrespondent.net

BBC опубликовало громкую новость. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Короткие переговоры, совместное фото, пожатие рук – протокол. Проблема в том, что по официальным каналам удалось договориться лишь о том, чтобы тихонько завести Порошенко в кабинет Трампа во время совещания и сделать фото.

Об этом в своем видеоблоге "Итоги дна" рассказывает журналист-расследователь Денис Бигус.

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Он считает, что это откровенно унизительно и неэффективно.

Через хитрую цепочку, Администрация Президента с помощью лояльного к Порошенко нардепа присоединила американский благотворительный фонд, который познакомил их еще с кем-то, и в конце концов вышли на адвоката Трампа. Тот за 600 тысяч долларов увеличил время встречи до той отметки, за которой ее уже можно назвать переговорами,
– отмечает расследователь.

В АП сразу заявили, что все ложь, чем создали классическую ситуацию "слово против слова". Вот только в одном случае это слово ВВС, а в другом – слово Администрации Президента. Ключевая проблема в том, что в обоих случаях придется все же верить на слово, ведь доказательств не будет.

"Описанное ВВС вполне укладывается в традиционный метод решения вопросов. В конце концов, если обойти правила стоит всего лишь полмиллиона долларов, то в чем вообще проблема? Тем более, настаивают сторонники президента, это были крайне эффективные переговоры. Украина после них получила "Джавелини". Это большая международная политика, и если Порошенко со своего кармана выложил полмиллиона долларов на пользу всей стране, то ему только благодарность", – рассуждает Бигус.

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В то же время, журналист подчеркивает, что проблема таки есть. Во-первых, речь идет о большой взятке окружению президента США. А во-вторых, речь идет о взятке за организацию встречи в стране, где узаконен лоббизм.

Парадокс в том, что заплатить за организацию встречи с Трампом – можно, но специальному человеку, внесенной в перечень официальных лоббистов. Такой же платеж не официальном лоббисту – скандал, уголовное преследование, тюремное заключение. Пойти невероятно рискованным путем взятки за сиюминутную встречу, когда есть возможность официального лоббирования можно. Как герой "Золотого теленка" Шура Балаганов, который, получив значительный капитал, попался на краже пустого кошелька в трамвае,
– сказал он.

Бигус добавил: главное – эта история продемонстрировала, что неуважение к правилам не работает и развитые институты отличают лоббизм от взятки.

Видео полного выпуска "Итогов дна" за 26 мая 2018

 

Теги: Скандал Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Видеоблоги СМИ Дональд Трамп Встреча Трампа и Порошенко Расследования
Источник: 24 Канал
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