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      Активистку задержали за воображаемый плакат в Казахстане

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      Активистки с воображаемым плакатом
      Активистки с воображаемым плакатом / facebook.com

      Активистку Жанботу Алжанову силой посадили в авто и увезли в отделение полиции. За то, что она опубликовала в социальной сети Facebook фото, на котором держит воображаемый плакат.

      Жанбота Алжанова сделала фото с воображаемым плакатом для того, чтобы проверить, задержат ли ее силовики. Об этом активиста написала на странице в социальной сети Facebook.

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      "Как считаете — задержат? Вроде ничего провокационного не написано", – заявила Алжанова.

      Однако 9 мая люди в штатском силой вытащили ее из общественного транспорта и посадили в автомобиль, а после увезли в неизвестном направлении. Активистке отказывались сообщать куда и для чего везут. Всю дорогу ее держал один из мужчин, чтобы Жанбота не сопротивлялась. Позже оказалось, что ее привезли в отделение полиции.

      Жанбота рассказала, что во время задержания она получила несколько синяков. Для подтверждения она опубликовала соответствующие фотографии в Facebook.

      У Алжановой силовики спрашивали о политических взглядах, какими приложениями она пользуется и имеет ли она связи с экстремистами. В полиции уверяли девушку, что допрашивали ее только как свидетеля. Когда в участок приехал адвокат Жанботы, она написала отказ от всех показаний.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Протесты Новости Казахстана
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