19:51
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В Казахстане власти заблокировали соцсети и СМИ

      156 Читати новину українською
      В Казахстане власти заблокировали соцсети и СМИ
      В Казахстане власти заблокировали соцсети и СМИ / Фото из открытых источников

      В Казахстане с утра заблокированы сайты некоторых средств массовой информации, а также социальные сети Telegram, Facebook, Instagram и Youtube.

      24 канал у себя на Telegram-канале сообщает, что такие действия могут быть связаны с президентскими выборами.

      Читайте также: Кандидат в президенты Казахстана провалил экзамен по языку: ЦИК сняла его с предвыборной гонки

      Местные журналисты связывают блокировки с протестными акциями "Демократического выбора Казахстана". Накануне организация объявляла о том, что 9 мая намерена провести митинги и шествия в крупных городах страны. Эти акции должны были проходить одновременно с провластным маршем "Бессмертный полк".

      Под блокировку попали агентства "Фергана", а также "Радио Азаттык" (казахстанская редакция "Радио Свобода"). Кроме того, перестал работать сайт Казахстанского бюро по правам человека.

      Что известно о президентских выборах в Казахстане?
      В Казахстане впервые за последние 30 лет президентские выборы пройдут без Нурсултана Назарбаева. Все потому, что он в конце марта официально ушел в отставку. А 9 апреля его преемник объявил о досрочных президентских выборах. Касым-Жомарт Токаев взялся исполнять обязанности президента Казахстана. Он уже анонсировал перевыборы, которые должны состояться 9 июня.

      blog_ava
      Оксана Марченко поздравила с 9 мая скандальным сообщением, где назвала национализм фашизмом
      сегодня
      799
      Теги: Новости политики Протесты Соцсети Новости Казахстана
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      сегодня , 18:00 На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      Дмитро Гнап 248
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 17:30 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      8101
      Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      сегодня , 17:00 Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      Віталій Шабунін 161
      "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      сегодня , 15:30 "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      Інна Жолобович 1132
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 3272
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук