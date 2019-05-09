В Казахстане власти заблокировали соцсети и СМИ

В Казахстане с утра заблокированы сайты некоторых средств массовой информации, а также социальные сети Telegram, Facebook, Instagram и Youtube.

24 канал у себя на Telegram-канале сообщает, что такие действия могут быть связаны с президентскими выборами.

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Местные журналисты связывают блокировки с протестными акциями "Демократического выбора Казахстана". Накануне организация объявляла о том, что 9 мая намерена провести митинги и шествия в крупных городах страны. Эти акции должны были проходить одновременно с провластным маршем "Бессмертный полк".

Под блокировку попали агентства "Фергана", а также "Радио Азаттык" (казахстанская редакция "Радио Свобода"). Кроме того, перестал работать сайт Казахстанского бюро по правам человека.

Что известно о президентских выборах в Казахстане?

В Казахстане впервые за последние 30 лет президентские выборы пройдут без Нурсултана Назарбаева. Все потому, что он в конце марта официально ушел в отставку. А 9 апреля его преемник объявил о досрочных президентских выборах. Касым-Жомарт Токаев взялся исполнять обязанности президента Казахстана. Он уже анонсировал перевыборы, которые должны состояться 9 июня.