У Казахстані влада заблокувала соцмережі та ЗМІ

У Казахстані від ранку заблоковані сайти деяких засобів масової інформації, а також соціальні мережі Telegram, Facebook, Instagram та Youtube.

24 канал у себе на Telegram-каналі повідомляє, що такі дії можуть бути пов’язані з президентськими виборами.

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Місцеві журналісти пов'язують блокування з протестними акціями "Демократичного вибору Казахстану". Напередодні організація оголошувала про те, що 9 травня має намір провести мітинги і ходи у великих містах країни. Ці акції повинні були проходити одночасно з провладним маршем "Безсмертний полк".

Під блокування потрапили агентства "Фергана", а також "Радіо Азаттик" (казахстанська редакція "Радіо Свобода"). Крім того, перестав працювати сайт Казахстанського бюро з прав людини.

Що відомо про президентські вибори у Казахстані? У Казахстані вперше за останні 30 років президентські вибори відбуватимуться без Нурсултана Назарбаєва. Все тому, що він у кінці березня офіційно пішов у відставку. А 9 квітня його наступник оголосив про позачергові президентські вибори. Касим-Жомарт Токаєв взявся виконувати обов'язки президента Казахстану. Він вже анонсував перевибори, які мають відбутися 9 червня.