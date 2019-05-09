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      У Казахстані влада заблокувала соцмережі та ЗМІ

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      У Казахстані влада заблокувала соцмережі та ЗМІ
      У Казахстані влада заблокувала соцмережі та ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      У Казахстані від ранку заблоковані сайти деяких засобів масової інформації, а також соціальні мережі Telegram, Facebook, Instagram та Youtube.

      24 канал у себе на Telegram-каналі повідомляє, що такі дії можуть бути пов’язані з президентськими виборами.

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      Місцеві журналісти пов'язують блокування з протестними акціями "Демократичного вибору Казахстану". Напередодні організація оголошувала про те, що 9 травня має намір провести мітинги і ходи у великих містах країни. Ці акції повинні були проходити одночасно з провладним маршем "Безсмертний полк".

      Під блокування потрапили агентства "Фергана", а також "Радіо Азаттик" (казахстанська редакція "Радіо Свобода"). Крім того, перестав працювати сайт Казахстанського бюро з прав людини.

      Що відомо про президентські вибори у Казахстані? У Казахстані вперше за останні 30 років президентські вибори відбуватимуться без Нурсултана Назарбаєва. Все тому, що він у кінці березня офіційно пішов у відставку. А 9 квітня його наступник оголосив про позачергові президентські вибори. Касим-Жомарт Токаєв взявся виконувати обов'язки президента Казахстану. Він вже анонсував перевибори, які мають відбутися 9 червня.

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      Теги: Новини політики Новини Казахстану Соцмережі Протести
      Джерело: 24 канал
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