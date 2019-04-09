У Казахстані відбудуться позачергові президентські вибори

У Казахстані вперше за останні 30 років президентські вибори відбуватимуться без Нурсултана Назарбаєва. Все тому, що він у кінці березня офіційно пішов у відставку. А 9 квітня його наступник оголосив про позачергові президентські вибори.

Зрештою після відставки Назарбаєва Касим-Жомарт Токаєв взявся виконувати обов'язки президента Казахстану. Він вже анонсував перевибори, які мають відбутися 9 червня.

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Самого ж Токаєва призначили тоді, коли так званий "лідер нації" Нурсултан Назарбаєв після трьох десятиліть при владі через стан здоров'я склав повноваження глави держави.



Нурсултан Назарбаєв

Наразі він очолює Раду безпеки Казахстану і правлячу партію, тож, фактично контролює всі політичні процеси в країні. А ще десять років тому його визнали елбаси, тобто лідером нації з довічною недоторканністю. Його президентський термін мав би закінчитись у грудні 2020 року, та 79-річний Нурсултан вирішив піти раніше.

Відтак передав повноваження чинному на той момент спікеру парламенту Касим-Жомарту Токаєву. Та повноправного главу держави поспішають призначити ще за життя Нурсултана.

Всі будуть знати, що він став президентом, якого умовно благословив ще Назарбаєв. Тож, на нового президента буде падати в майбутньому тінь авторитету Назарбаєва, як беззаперечного лідера цієї країни впродовж багатьох років,

– пояснив експерт Майдану закордонних справ Олег Білоколос.

Місцеві ЗМІ вже опублікували державне опитування, за яким наступним лідером Казахстану мав би стати Токаєв. Однак раніше багато хто пророкував президентство донці першого президента Дарізі Назарбаєвій. І хоча ймовірна спадкоємиця престолу заявила, що не йтиме в президенти, у майбутньому її можуть призначити і без виборів.



Даріга Назарбаєва

Наразі Касим-Жамарта Токаєва називають найімовірнішим кандидатом. Тобто він справді може стати постійним президентом, а коли захоче передати владу, то президентом стане Даріга Назарбаєва,

– пояснила журналістка, координатор Демократичного вибору Казахстану Жанара Ахметова.

До слова, журналістка Жанара Ахмерова вже два роки вимушено живе у Києві. Чинна влада її переслідує. Але вона все ж дистанційно координує опозиційну силу – Демократичний вибір Казахтану. Жанара Ахметова зауважила, що її країну вже давно перетворюють у монархію.

Тривалий час населення Казахстану одурювали, зомбували і приводили до того, що Назарбаєв є єдиним правителем, ледь не посланим з небес,

– згадала Ахметова.

Це підтверджує те, як швидко перейменували столицю Казахстану з Астани в Нур-Султан на наступний же день після його відставки. Але коли люди вишли на вулицю, щоб опротестувати це рішення, з мітингувальниками швидко розібрались правоохоронці. Люди обурені диктатурою Назарбаєва, але підняти повстання не наважуються. А це єдиний вихід змінити режим напередодні виборів, які оголосили вже 9 червня.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, політик кілька разів перемагав на виборах очільника держави. У 2007 році парламент надав Назарбаєву як першому президентові право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів. Востаннє екс-казахстанський гарант переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін, який повинен закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: дивіться відео