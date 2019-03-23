Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували у Нур-Султан
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким столицю країни Астану перейменовують у Нур-Султан – на честь на честь першого і донедавна єдиного президента держави Нурсултана Назарбаєва, який очолював Казахстан майже 30 років.
24 канал повідомляв, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан". Вже 20 березня на пост глави держави у Казахстані заступив Касим-Жомарт Токаєв. Першим рішенням нового президента країни стало перейменування столиці Астани в Нур-Султан. Члени парламенту майже блискавично схвалили перейменування столиці.
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"Відповідно до статті 9 Закону Республіки Казахстан від 8 грудня 1993 року "Про адміністративно-територіальний устрій Республіки Казахстан" постановляю перейменувати місто Астану – столицю Республіки Казахстан – у місто Нур-Султан", – йдеться в указі Токаєва.
Зазначимо, що перейменування Астани – не перше в історії міста. За останні 60 років його назва змінилася вп'яте:
- до 1961 року – Акмолінськ;
- з 1961 по 1992 – Цілиноград;
- з 1992 по 1997 – Акмола;
- з 1998 - 2019 – Астана;
- з 2019 – Нур-Султан.
Напередодні незгодні із відповідним рішенням Токаєва вийшли на протести у столиці. Між учасниками цього мітингу і прихильниками перейменування розпочалася перепалка. Після цього втрутилась поліція і затримала близько 20 протестувальників.
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