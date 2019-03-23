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      Столицу Казахстана Астану официально переименовали в Нур-Султан

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      Астану переименовали в Нур-Султан
      Астану переименовали в Нур-Султан / liter.kz

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому столицу страны Астану переименовывают в Нур-Султан – в честь первого и до недавнего времени единственного президента государства Нурсултана Назарбаева, который возглавлял Казахстан почти 30 лет.

      24 канал сообщал, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан". Уже 20 марта на пост главы государства в Казахстане вступил Касым-Жомарт Токаев. Первым решением нового президента страны стало переименование столицы Астаны в Нур-Султан. Члены парламента почти молниеносно приняли переименование столицы.

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      "Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан – в город Нур-Султан", – говорится в указе Токаева.

      Отметим, что переименование Астаны – не первое в истории города. За последние 60 лет его название изменилось в пятый раз:

      - до 1961 года – Акмолинск;
      - с 1961 по 1992 – Целиноград;
      - с 1992 по 1997 – Акмола;
      - с 1998 – 2019 – Астана;
      - с 2019 – Нур-Султан.

      Накануне несогласные с соответствующим решением Токаева вышли на протесты в столице. Между участниками этого митинга и сторонниками переименования началась перепалка. После этого вмешалась полиция и задержала около 20 протестующих.

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      Теги: Новости политики Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана
      Источник: 24 Канал
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