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      В Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы

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      В Казахстане впервые за последние 30 лет президентские выборы пройдут без Нурсултана Назарбаева. Все потому, что он в конце марта официально ушел в отставку. А 9 апреля его преемник объявил о внеочередных президентских выборах.

      В конце концов после отставки Назарбаева Касым-Жомарт Токаев взялся исполнять обязанности президента Казахстана. Он уже анонсировал перевыборы, которые должны состояться 9 июня.

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      Самого же Токаева назначили тогда, когда так называемый "лидер нации" Нурсултан Назарбаев после трех десятилетий у власти из-за состояния здоровья сложил полномочия главы государства.

      Нурсултан Назарбаєв
      Нурсултан Назарбаев

      Сейчас он возглавляет Совет безопасности Казахстана и правящую партию, поэтому, фактически контролирует все политические процессы в стране. А еще десять лет назад его признали елбасы, то есть лидером нации с пожизненной неприкосновенностью. Его президентский срок должен был бы закончиться в декабре 2020 года, но 79-летний Нурсултан решил уйти раньше.

      Затем передал полномочия действующему на тот момент спикеру парламента Касым-Жомарту Токаеву. Но полноправного главу государства спешат назначить еще при жизни Нурсултана.

      Все будут знать, что он стал президентом, которого условно благословил еще Назарбаев. Поэтому, на нового президента будет падать в будущем тень авторитета Назарбаева, как безусловного лидера этой страны на протяжении многих лет,
      – пояснил эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

      Местные СМИ уже опубликовали государственный опрос, по которому следующим лидером Казахстана должен был бы стать Токаев. Однако ранее многие пророчили президентство дочери первого президента Дариге Назарбаевой. И хотя вероятная наследница престола заявила, что не пойдет в президенты, в будущем ее могут назначить и без выборов.

      Даріга Назарбаєва
      Дарига Назарбаева

      Сейчас Касим-Жамарта Токаева называют наиболее вероятным кандидатом. То есть он действительно может стать постоянным президентом, а когда захочет передать власть, то президентом станет Дарига Назарбаева,
      – объяснила журналистка, координатор Демократического выбора Казахстана Жанара Ахметова.

      К слову, журналистка Жанара Ахмерова уже два года вынужденно живет в Киеве. Действующая власть ее преследует. Но она все же дистанционно координирует оппозиционную силу – Демократический выбор Казахтана. Жанара Ахметова отметила, что ее страну уже давно превращают в монархию.

      Длительное время население Казахстана обманывали, зомбировали и приводили к тому, что Назарбаев является единственным правителем, чуть ли не посланным с небес,
      – вспомнила Ахметова.

      Это подтверждает то, как быстро переименовали столицу Казахстана из Астаны в Нур-Султан на следующий же день после его отставки. Но когда люди вышли на улицу, чтобы опротестовать это решение, с митингующими быстро разобрались правоохранители. Люди возмущены диктатурой Назарбаева, но поднять восстание не решаются. А это единственный выход сменить режим накануне выборов, которые объявили уже 9 июня.

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил Назарбаеву как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз экс-казахстанский гарант победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок, который должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана: смотрите видео

       

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости политики Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Касым-Жомарт Токаев
      Источник: 24 канал
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