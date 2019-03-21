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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи радився Назарбаєв з Путіним щодо свого наступника: що говорять у Кремлі

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      Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв
      Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв / BNews.KZ

      У Москві запевнили, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв взагалі не узгоджував зі своїм російським колегою Володимиром Путіним кандидатуру свого наступника на посаді президента Касим-Жомарта Токаєва. Також у Росії переконують, що казахстанський лідер заздалегідь повідомив господаря Кремля про своє рішення піти у відставку.

      Перед тим, як піти у відставку, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв провів телефонні перемовини з лідерами п’ятьох країн, зокрема з господарем Кремля Володимиром Путіним. Як зауважили у прес-службі казахстанського лідера, Путін з ним просто обговорив рішення про складення повноважень.

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      На переконання політолога Талгата Калієва, Назарбаєв навряд узгоджував з Путіним своє рішення про відставку.

      "Але що стосується погодження, то це наше внутрішнє питання. І я не думаю, що Нурсултан Назарбаєв вважав би за необхідне узгодити його з кимось. Це його власне рішення. І він завжди був самостійним політиком. Але при цьому Москва є для нас, звичайно, ключовим союзником і стратегічним партнером. Тому те, що розмова відбулася після цієї заяви - для мене це абсолютно очевидно та не потребує будь-яких пояснень, – зауважив експерт.

      Крім того, у Кремлі переконують, що Назарбаєв не просив поради в Путіна й щодо свого наступника на посаді президента Касим-Жомарта Токаєва, передає ТАСС.

      "Ні, Нурсултан Абішевич не радився і, безумовно, про це не могло бути й мови. Він вважав за необхідне проінформувати президента Росії про те, що стало надбанням громадськості буквально через кілька годин після свого рішення піти у відставку", – зазначив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

      Як підкреслив речник Путіна, це, імовірно, така данина особливим союзницьким, дружнім взаєминам як між двома країнами, так і між Назарбаєвим і Путіним.

      Щодо того, чому про цю розмову не має жодної згадки на сайті Кремля Пєсков пояснив, що ці перемовини мали особливий характер.

      "Назарбаєв вирішив заздалегідь повідомити Путіна про своє рішення, і ми вважали, що буде коректно, якщо казахстанські партнери самі дадуть інформацію про розмову в тому обсязі, в якому вони вважатимуть за необхідне", – додав він.

      Наступного дня після історичного рішення Назарбаєва Касим-Жомарт Токаєв склав присягу та вступив на посаду президента Казахстану. Проте очолюватиме він країну лише до весни 2020 року, оскільки саме на цей час заплановано наступні вибори.

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      Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у коментарі 24 каналу підкреслив, що Токаєв – це технічна фігура. А у 20120 році за владу у Казахстані боротимуться кілька кланів, проте найбільше шансів матиме група інтересів, пов’язана з його донькою Назарбаєва – Даригою, яка після відставки батька стала спікером Сенату.

      Наступним президентом Кзахстану може стати зять Назарбаєва Тимур Кулібаєв – це один із казахських мільярдерів. Але ймовірним претендентом є племінник – генерал-лейтенант Самат Абіш. Як писали в 2013 році казахстанські ЗМІ, саме Абіша Назарбаєв представив Путіну як свого наступника,
      – каже експерт.

      У Росії ж сподіваються, що наступний президент Казахстану буде продовжувати політику добросусідства та дружби з Москвою, а взаємини між країнами в рамках Євразійського економічного союзу будуть зміцнюватися.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?вІН був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, політик кілька разів перемагав на виборах очільника держави. У 2007 році парламент надав Назарбаєву як першому президентові право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів. Востаннє екс-казахстанський гарант переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін, який повинен закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: дивіться відео 

       

      Відставка Нурсултана назарбаєва: матеріали 24 каналу 
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      Теги: Новини політики Новини Росії Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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