00:05
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Назарбаєв перед відставкою телефонував президентам п'яти країн

      47
      Назарбаєв перед відставкою телефонував лідерам п'яти країн
      Назарбаєв перед відставкою телефонував лідерам п'яти країн / Фото з відкритих джерел

      Нурсултан Назарбаєв 19 березня склав повноваження президента Казахстану після 29-ти років правління країною. Перед цим він провів телефонні бесіди з лідерами п'яти країн – Росії, Вірменії, Білорусі, Киргизстану та Узбекистану.

      Проте, серед президентів цих країн лише Кремль "не висловив жаль" у зв'язку з відставкою Назарбаєва, передає прес-служба глави Казахстану.

      Читайте також: Чи домовлявся Назарбаєв про свою відставку з Путіним: пояснення політолога

      Як лідери інших країн відреагували на відставку Назарбаєва?

      – Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив співчуття у зв'язку з прийнятим рішенням Назарбаєва;
      – президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив щирий жаль у зв'язку з ухваленим рішенням лідера Казахстану;
      – президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков висловив співчуття через рішення Назарбаєва;
      – президент Узбекистану Шавкат Мірзийоєв висловив величезне співчуття у зв'язку з ухваленим рішенням Назарбаєва.

      І лише президент РФ Володимир Путін просто обговорив з Назарбаєвим рішення про його відставку.

      Водночас, усі відмітили, що цінують багатолітню дружбу та добрі відносини, які склались між їх країнами та лідером Казахстану.

      Що відомо про Нурсултана НазарбаєваНазарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      Назарбаєв пішов у відставку: дивіться відео про президента Казахстану

      Хто стане наступним президентом Казахстану? Заміною Нурсултану Назарбаєву стане чинний спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. Він є сином відомого казахського письменника та ветерана війни послідовно йшов своєю дипломатичною дорогою. З 2011 по 2013 рік був заступник генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві. У 2013 році став спікером Сенату парламенту Казахстану. До речі, Токаєв ще й багаторічний президент федерації настільного тенісу Казахстану.

      Інавгурація Токаєва відбудеться на спільному засіданні палат парламенту Казахстану 20 березня.

      blog_ava
      Кремль готовий до військового втручання в Україну
      19 березня
      2565
      Теги: Новини Узбекистану Киргизстан Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Вірменії Нікол Пашинян Новини Росії Володимир Путін Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      19 березня , 22:08 Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      1729
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 березня , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 1377
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      19 березня , 19:25 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      1317
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      19 березня , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 622
      Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців
      19 березня , 20:00 Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців
      Тетяна Острікова 288
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук