Назарбаєв перед відставкою телефонував президентам п'яти країн

Нурсултан Назарбаєв 19 березня склав повноваження президента Казахстану після 29-ти років правління країною. Перед цим він провів телефонні бесіди з лідерами п'яти країн – Росії, Вірменії, Білорусі, Киргизстану та Узбекистану.

Проте, серед президентів цих країн лише Кремль "не висловив жаль" у зв'язку з відставкою Назарбаєва, передає прес-служба глави Казахстану.

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Як лідери інших країн відреагували на відставку Назарбаєва?

– Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив співчуття у зв'язку з прийнятим рішенням Назарбаєва;

– президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив щирий жаль у зв'язку з ухваленим рішенням лідера Казахстану;

– президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков висловив співчуття через рішення Назарбаєва;

– президент Узбекистану Шавкат Мірзийоєв висловив величезне співчуття у зв'язку з ухваленим рішенням Назарбаєва.

І лише президент РФ Володимир Путін просто обговорив з Назарбаєвим рішення про його відставку.

Водночас, усі відмітили, що цінують багатолітню дружбу та добрі відносини, які склались між їх країнами та лідером Казахстану.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва? Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.



19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

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Хто стане наступним президентом Казахстану? Заміною Нурсултану Назарбаєву стане чинний спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. Він є сином відомого казахського письменника та ветерана війни послідовно йшов своєю дипломатичною дорогою. З 2011 по 2013 рік був заступник генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві. У 2013 році став спікером Сенату парламенту Казахстану. До речі, Токаєв ще й багаторічний президент федерації настільного тенісу Казахстану.



Інавгурація Токаєва відбудеться на спільному засіданні палат парламенту Казахстану 20 березня.