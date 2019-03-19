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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Чи домовлявся Назарбаєв про свою відставку з Путіним: пояснення політолога

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      Назарбаєв міг не погоджувати про свою відставку з Путіним, – Назарбаєв
      Назарбаєв міг не погоджувати про свою відставку з Путіним, – Назарбаєв / Фото з відкритих джерел

      Москва миттєво відреагувала на відставку Нурсултана Назарбаєва – першого президента Казахстану, який керував країною 29 років. Чи Назарбаєв проговорював своє рішення із президентом Росії до заяви – під питанням, однак із ним порозмовляти, безумовно, встиг.

      Погодження відставки Назарбаєва із Москвою "є внутрішнім питанням Казахстану", але партнерство з Росією є ключовим для країни заявив політолог Талгат Калієв "Прямому".

      Читайте також: Новим президентом Казахстану стане Касим-Жомарт Токаєв: що відомо про політика

      24 канал писав, що у Росії на рішення Назарбаєва відреагували блискавично та висловили сподівання: зміна влади ніяк не повпливає на дружбу між Росією і Казахстаном. Так вважає спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін.

      Як з’ясувалось, з Путіним перший президент Казахстану розмовляв вже після цієї заяви – політики обговорили це питання телефоном.

      Але що стосується погодження, то це наше внутрішнє питання. І я не думаю, що Нурсултан Назарбаєв вважав би за необхідне узгодити його з кимось. Це його власне рішення. І він завжди був самостійним політиком. Але при цьому Москва є для нас, звичайно, ключовим союзником і стратегічним партнером. Тому те, що розмова відбулася після цієї заяви - для мене це абсолютно очевидно і не потребує будь-яких пояснень,
      – наголосив політолог.

      Політолог наголосив, що екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після відставки зберігатиме контроль над політикою країни, але водночас прагнутиме дати максимальну свободу дій новим керівникам.

      Дивіться відео про відставку першого і єдиного президента Казахстану

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану
      Джерело: 24 Канал
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