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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Договаривался ли Назарбаев о своей отставке с Путиным: объяснение политолога

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      Это еще не точно, что Назарбаев говорил о своей отставке с Путиным – Назарбаев
      Это еще не точно, что Назарбаев говорил о своей отставке с Путиным – Назарбаев / Фото из открытых источников

      Москва мгновенно отреагировала на отставку Нурсултана Назарбаева – первого президента Казахстана, который руководил страной 29 лет. Проговаривал ли Назарбаев свое решение с президентом России до заявления – под вопросом, однако с ним поговорить, безусловно, успел.

      Согласование отставки Назарбаева с Москвой "является внутренним вопросом Казахстана", но партнерство с Россией является ключевым для страны, заявил политолог Талгат Калиев "Прямому".

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      24 канал писал, что в России на решение Назарбаева отреагировали молниеносно и выразили надежду: смена власти никак не повлияет на дружбу между Россией и Казахстаном. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

      Как выяснилось, с Путиным первый президент Казахстана разговаривал уже после этого заявления – политики обсудили этот вопрос по телефону.

      Но что касается согласования, то это наш внутренний вопрос. И я не думаю, что Нурсултан Назарбаев считал бы необходимым согласовать его с кем-то. Это его собственное решение. И он всегда был самостоятельным политиком. Но при этом Москва является для нас, конечно, ключевым союзником и стратегическим партнером. Поэтому то, что разговор состоялся после этого заявления - для меня это совершенно очевидно и не требует каких-либо объяснений,
      – подчеркнул политолог.

      Политолог отметил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после отставки сохранит контроль над политикой страны, но в то же время будет стремиться дать максимальную свободу действий новым руководителям.

      Смотрите видео об отставке первого и единственного президента Казахстана

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев
      Источник: 24 Канал
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