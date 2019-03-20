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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Назарбаев перед отставкой звонил президентам пяти стран

      17 Читати новину українською
      Назарбаев перед отставкой звонил президентам пяти стран
      Назарбаев перед отставкой звонил президентам пяти стран / Фото из открытых источников

      Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил полномочия президента Казахстана после 29-ти лет правления страной. Перед этим он провел телефонные беседы с лидерами пяти стран – России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

      Однако, среди президентов этих стран только Кремль "не высказал сожаления" в связи с отставкой Назарбаева, передает пресс-служба главы Казахстана.

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      Как лидеры других стран отреагировали на отставку Назарбаева?

      – Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с принятым решением Назарбаева;
      – президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования в связи с принятым решением лидера Казахстана;
      – президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи с решением Назарбаева;
      – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил огромное сожаление в связи с принятым решением Назарбаева.

      И только президент РФ Владимир Путин просто обсудил с Назарбаевым решение о его отставке.

      В то же время, все заметили, что ценят многолетнюю дружбу и добрые отношения, которые сложились между их странами и лидером Казахстана.

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Назарбаев ушел в отставку: смотрите видео о президенте Казахстана

      Кто станет следующим президентом Казахстана?
      Заменой Нурсултану Назарбаеву станет действующий спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев. Он является сыном известного казахского писателя и ветерана войны последовательно шел своей дипломатической дорогой. С 2011 по 2013 год был заместитель генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве. В 2013 году стал спикером Сената парламента Казахстана. Кстати, Токаев еще и многолетний президент федерации настольного тенниса Казахстана.

      Инаугурация Токаева состоится на совместном заседании палат парламента Казахстана 20 марта.

      blog_ava
      Кремль готов к военному вторжению в Украину
      19 марта
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      Теги: Новости политики Новости Узбекистана Киргизстан Новости Беларуси Александр Лукашенко Новости Армении Никол Пашинян Новости России Владимир Путин Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана
      Источник: 24 канал
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