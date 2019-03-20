Назарбаев перед отставкой звонил президентам пяти стран

Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил полномочия президента Казахстана после 29-ти лет правления страной. Перед этим он провел телефонные беседы с лидерами пяти стран – России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Однако, среди президентов этих стран только Кремль "не высказал сожаления" в связи с отставкой Назарбаева, передает пресс-служба главы Казахстана.

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Как лидеры других стран отреагировали на отставку Назарбаева?

– Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с принятым решением Назарбаева;

– президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования в связи с принятым решением лидера Казахстана;

– президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи с решением Назарбаева;

– президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил огромное сожаление в связи с принятым решением Назарбаева.

И только президент РФ Владимир Путин просто обсудил с Назарбаевым решение о его отставке.

В то же время, все заметили, что ценят многолетнюю дружбу и добрые отношения, которые сложились между их странами и лидером Казахстана.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве?

Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.



19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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Кто станет следующим президентом Казахстана?

Заменой Нурсултану Назарбаеву станет действующий спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев. Он является сыном известного казахского писателя и ветерана войны последовательно шел своей дипломатической дорогой. С 2011 по 2013 год был заместитель генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве. В 2013 году стал спикером Сената парламента Казахстана. Кстати, Токаев еще и многолетний президент федерации настольного тенниса Казахстана.



Инаугурация Токаева состоится на совместном заседании палат парламента Казахстана 20 марта.