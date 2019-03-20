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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Палаци, вілли і маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва

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      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку: що відомо про його нерухомість
      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку: що відомо про його нерухомість / Колаж 24 каналу

      Після 29 років безперервного правління Казахстаном президент Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави.

      Назарбаєв був першим і поки єдиним президентом Казахстану. Але навіть після відставки, владу в країні він не залишив – разом зі званням лідера нації, він пожиттєво має право займати посаду глави Ради безпеки країни.

      Читайте також: Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану

      За час перебування на найвищій посаді у Казахстані Назарбаєв та його родина нажили тисячі квадратних метрів елітної нерухомості у наймальовничіших куточках Європи.

       

      Нерухомість 24 дізнавалась, що відомо про нерухомість першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та його династії.

      Карлові Вари

      Журналісти опозиційного казахського видання "БАСЕ" з'ясували, що родичі та наближені до Назарбаєва люди буквально окупували популярний чеський курорт Карлові Вари.

      Тут лідер нації любить відпочивати у 5-зірковій віллі "Ахлан", яка належить Кайрату Боранбаєву – його донька заміжня за онуком Назарбаєва.

      Назарбаєв вілла Карлові Вари
      5-зіркова вілла у Карлових Варах

      Зеліна Катранова, донька якої Діана заміжня за іншим онуком президента Казахстану – Алтаєм Кулібаєвим, володіє у Карлових Варах 4-зірковим готелем Corso.

      Що відомо про нерухомість родичів Назарбаєва у Карлових Варах: дивіться відео

      Особняк у Великобританії

      У 2008-му британська газета The Times писала про те, що Назарбаєв таємно придбав один з найдорожчих будинків королівства "Особняк Топрака" на Бішопс-авеню в Хемпстеді, що на півночі Лондона.

      Ця покупка обійшлась казахському лідерові у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

      Назарбаєв особняк Топрака бішопс авеню
      Особняк Топрака на Бішопс Авеню біля Лондона//Фото: http://hidden-london.com

      Дім доньки у Швейцарії

      Особняк середньої доньки казахстанського президента Дінари Кулібаєвої у Швейцарії за місцевими мірками належить до класу люкс.

      Назарбаєв Кулібаєва
      Середня донька Нурсултана Назарбаєва Дінара Кулібаєва

      З будинку площею 775 метрів квадратних відкриваються запаморочливі краєвиди на Женевське озеро.

      Дивіться відео про розкішний маєток Дінари Кулібаєвої у Швейцарії:

      Нерухомість в Іспанії

      Ще одну розкішну віллу середньої доньки Назарбаєва знайшли на узбережжі Середземного моря Коста-Брава неподалік від Барселони.

      Маєток та територія навколо нього настільки гігантська, що займає цілий мис. Сама вілла займає площу приблизно 2,5 тисячі метрів квадратних, а для її оздоблення використовувати білий мармур.

      Назарбаєв Іспанія маєток
      Маєток назарбаєв Іспанія коста брава
      Маєток родини Назарбаєва на узбережжі Середземного моря в Іспанії

      Дивіться відео про палаци родини Назарбаєва:

      Хто такий Нурсултан Назарбаєв: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв Новини нерухомості Елітна нерухомість Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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