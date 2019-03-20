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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Хто найдовше був президентом у країнах колишнього СРСР

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      Хто найдовше керував країнами пострадянського простору
      Хто найдовше керував країнами пострадянського простору / Фото з відкритих джерел

      Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 19 березня оголосив про те, що складає з себе повноваження та йде у відставку. Він став останнім серед радянських лідерів, хто пішов з найвищої посади в країні.

      Нурсултан Назарбаєв – єдиний кому вдавалося втриматися при владі серед усіх керівників розваленого Радянського Союзу. Він очолив Казахстан ще у 1989 році та займав найвищу посаду в країні майже три десятиліття.

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      Так, поки Назарбаєв керував Казахстаном, в Україні вже п'ять разів змінювався президент: від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка.

      Проте, окрім правителя Казахстану, на пострадянському просторі є ще кілька президентів, які десятиліттями керують країною.

      Друге місце після Назарбаєва займає президент Узбекистану Іслам Карімов. Він обіймав найвищу посаду в країні 26 років.

      Трійку президентів-довгоправителів закриває незмінний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Він став главою держави у 1994-му і вже 24 роки править країною-сусідкою України.

      У десятку потрапив і чинний президент Росії Володимир Путін з 15-річним досвідом правління та екс-президент України Леонід Кучма, який 10 років керував нашою країною.

      Журналісти сайту 24 каналу підготували для вас інфографіку із президентами, які найдовше правлять у країнах пострадянського простору.


      Хто найдовше був президентом у країнах пострадянського простору

      Як Назарбаєв пішов у відставку і хто став новим президентом Казахстану?19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін. Він повинен був закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      Заміною Нурсултану Назарбаєву став чинний спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. Він є сином відомого казахського письменника та ветерана війни послідовно йшов своєю дипломатичною дорогою. Інавгурація Токаєва відбувалася 20 березня на спільному засіданні палат парламенту Казахстану.

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      Теги: Новини політики Публікації Інфографіка Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв СРСР Володимир Путін Леонід Кучма
      Джерело: 24 канал
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