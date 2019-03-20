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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Кто дольше всего был президентом в странах бывшего СССР

      149 Читати новину українською
      Кто дольше всех руководил странами постсоветского пространства
      Кто дольше всех руководил странами постсоветского пространства / Фото з відкритих джерел

      Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о том, что слагает с себя полномочия и уходит в отставку. Он стал последним среди советских лидеров, кто ушел с высшей должности в стране.

      Нурсултан Назарбаев – единственный кому удавалось удержаться при власти среди всех руководителей развалившегося Советского Союза. Он возглавил Казахстан еще в 1989 году и занимал высшую должность в стране почти три десятилетия.

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      Так, пока Назарбаев руководил Казахстаном, в Украине уже пять раз менялся президент: от Леонида Кравчука до Петра Порошенко.

      Однако, кроме правителя Казахстана, на постсоветском пространстве есть еще несколько президентов, которые десятилетиями руководят страной.

      Второе место после Назарбаева занимает президент Узбекистана Ислам Каримов. Он занимает самую высокую должность в стране 26 лет.

      Тройку президентов-долгоправителей закрывает неизменный лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он стал главой государства в 1994-м и уже 24 года правит страной-соседкой Украины.

      В десятку попал и действующий президент России Владимир Путин с 15-летним опытом правления и экс-президент Украины Леонид Кучма, который 10 лет руководил нашей страной.

      Журналисты сайта 24 канала подготовили для вас инфографику с президентами, которые дольше всего правят в странах постсоветского пространства.

       


      Кто дольше всего был президентом в странах постсоветского пространства

      Как Назарбаев ушел в отставку и кто стал новым президентом Казахстана?
      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок. Он должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Заменой Нурсултану Назарбаеву стал действующий спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Он является сыном известного казахского писателя и ветерана войны последовательно шел своей дипломатической дороге. Инаугурация Токаева проходила 20 марта на совместном заседании палат парламента Казахстана.

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      Теги: Новости политики Публикации Инфографика Леонид Кучма Владимир Путин СССР Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана
      Источник: 24 канал
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