Відставка Назарбаєва: донька екс-президента Казахстану стала спікером Сенату
Старша донька екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва – Даріга Назарбаєва стала спікером верхньої палати парламенту країни. Її кандидатуру одноголосно 20 березня схвалив Сенат парламенту Казахстану.
"Я глибоко усвідомлюю роль парламенту в політичному і громадському житті країни, особливо в цей переломний момент нашої історії", – сказала Даріга Назарбаєва і подякувала за довіру, повідомляє "Интерфакс".
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На цій посаді вона замінила Касима-Жомарта Токаєва, який став президентом країни після відставки її батька.
55-річна Назарбаєва в сенаті очолює комітет з міжнародних справ, оборони і безпеки. Раніше обіймала посади заступника прем'єр-міністра Казахстану, була віце-спікером мажилісу, керівником парламентської фракції партії "Нур Отан".
19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку з посади президента Казахстану після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".
На посаді Назарбаєва замінив Касим-Жомарт Токаєв, який до цього був спікером Сенату парламенту Казахстану. Він склав присягу 20 березня та офіційно вступив на посаду президента Казахстану. На цій посаді Токаєв перебуватиме до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.
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