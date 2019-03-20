12:39
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Відставка Назарбаєва: донька екс-президента Казахстану стала спікером Сенату

      101 Читать новость на русском
      Донька Нурсултана Назарбаєва – Даріга Назарбаєва - стала спікером Сенату Казахстану
      Донька Нурсултана Назарбаєва – Даріга Назарбаєва - стала спікером Сенату Казахстану / Azh.kz

      Старша донька екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва – Даріга Назарбаєва стала спікером верхньої палати парламенту країни. Її кандидатуру одноголосно 20 березня схвалив Сенат парламенту Казахстану.

      "Я глибоко усвідомлюю роль парламенту в політичному і громадському житті країни, особливо в цей переломний момент нашої історії", – сказала Даріга Назарбаєва і подякувала за довіру, повідомляє "Интерфакс".

      Читайте також: Астану можуть перейменувати в Нурсултан – пропозиція нового президента Казахстану

      На цій посаді вона замінила Касима-Жомарта Токаєва, який став президентом країни після відставки її батька.

      55-річна Назарбаєва в сенаті очолює комітет з міжнародних справ, оборони і безпеки. Раніше обіймала посади заступника прем'єр-міністра Казахстану, була віце-спікером мажилісу, керівником парламентської фракції партії "Нур Отан".

      19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку з посади президента Казахстану після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".

      На посаді Назарбаєва замінив Касим-Жомарт Токаєв, який до цього був спікером Сенату парламенту Казахстану. Він склав присягу 20 березня та офіційно вступив на посаду президента Казахстану. На цій посаді Токаєв перебуватиме до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: дивіться відео

       

      blog_ava
      Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      сьогодні
      3684
      Теги: Новини політики Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сьогодні , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1151
      Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      сьогодні , 10:51 Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      Ірина Поліщук 3683
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сьогодні , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1471
      Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      сьогодні , 08:40 Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      Повернись живим 466
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 березня , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 4548
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук