Отставка Назарбаева: дочь экс-президента Казахстана стала спикером Сената

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дарига Назарбаева стала спикером верхней палаты парламента страны. Ее кандидатуру единогласно 20 марта одобрил Сенат парламента Казахстана.

"Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории", – сказала Дарига Назарбаева и поблагодарила за доверие, сообщает "Интерфакс".

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На этом посту она заменила Касима-Жомарта Токаева, который стал президентом страны после отставки ее отца.

55-летняя Назарбаева в сенате возглавляет комитет по международным делам, обороне и безопасности. Ранее занимала должности заместителя премьер-министра Казахстана, была вице-спикером мажилиса, руководителем парламентской фракции партии "Нур Отан".

19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку с поста президента Казахстана после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".

На должности Назарбаева заменил Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером Сената парламента Казахстана. Он принес присягу 20 марта и официально вступил в должность президента Казахстана. На этой должности Токаев будет находиться до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.

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