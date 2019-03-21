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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Що пообіцяв Назарбаєв Путіну і як його відставка вплине на стосунки з Україною?

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      Назарбаєв перед відставкою провів консультації з Путіним
      Назарбаєв перед відставкою провів консультації з Путіним / Фото з відкритих джерел

      Складення повноважень президента Назарбаєвим не відбулося без консультацій з Росією і Китаєм. Стосунки з Москвою і Пекіном особливо не зміняться. Щодо України – можливі певні зміни.

      Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

      Читайте також: Назарбаєв пішов: хто стане президентом Казахстану і як це вплине на Україну

      Зокрема, зауважує експерт, Назарбаєв запевнив Путіна, що Казахстан не виходитиме з ОДКБ – військово-політичного блоку, підпорядкованого Росії. І залишатиметься ключовим гравцем в Євразійському союзі.

      Читайте також: Відставка Назарбаєва: як на рішення екс-президента Казахстану відреагували в Росії

      Пекін запевнили в спадковості курсу на інтеграцію з Китаєм. Зокрема, в рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Кадрові призначення на останні півроку показують рівномірність інтересів Казахстану з Росією і групами, пов’язаними з Китаєм. При цьому в правлінні державною компанії, пов’язаної з нафтовидобуванням, представлені інтереси транснаціональних корпорацій. В тому числі, американських.

      Кардинальних змін у зовнішньополітичній орієнтації Казахстану не буде. Казахстан протягом останніх десяти років провів повзуче виштовхування росіян з керівних посад. Особливо в силовому блоці і армії. З Україною все залишиться без змін. Єдине – можлива більш послідовна політика утримування Казахстану при голосуванні важливих для України резолюцій в ООН. Надто підігрувати Росії, як це робить Узбекистан, Білорусь, Казахстан не буде,
      – вважає Віталій Кулик.

      Хоча, за його словами, це не означає, що Казахстан час від часу не підігруватиме Росії в некритичних для нього позиціях в ООН чи Генасамблеї.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану:

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв
      Джерело: 24 канал
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