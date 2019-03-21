Что пообещал Назарбаев Путину и как его отставка повлияет на отношения с Украиной?

Сложение полномочий президента Назарбаева не произошло без консультаций с Россией и Китаем. Отношения с Москвой и Пекином особенно не изменятся. Что касается Украины – возможны некоторые изменения.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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В частности, отмечает эксперт, Назарбаев заверил Путина, что Казахстан не будет выходить из ОДКБ – военно-политического блока, подчиненного России. И будет оставаться ключевым игроком в Евразийском союзе.

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Пекин заверили в наследственности курса на интеграцию с Китаем. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадровые назначения последние полгода показывают равномерность интересов Казахстана с Россией и группами, связанными с Китаем. При этом в правлении государственной компании, связанной с нефтедобычей, представлены интересы транснациональных корпораций. В том числе, американских.

Кардинальных изменений во внешнеполитической ориентации Казахстана не будет. Казахстан в течение последних десяти лет провел ползучее выталкивание русских с руководящих должностей. Особенно в силовом блоке и армии. С Украиной все останется без изменений. Единственное – возможна более последовательная политика удерживания Казахстана при голосовании важных для Украины резолюций в ООН. Слишком подыгрывать России, как это делает Узбекистан, Беларусь, Казахстан не будет,

– считает Виталий Кулик.

Хотя, по его словам, это не означает, что Казахстан время от времени не будет подыгрывать России в некритических для него позициях в ООН или Генассамблеи.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве?

Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.



19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана: