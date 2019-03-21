08:56
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Что пообещал Назарбаев Путину и как его отставка повлияет на отношения с Украиной?

      514 Читати новину українською
      Назарбаев перед отставкой провел консультации с Путиным
      Назарбаев перед отставкой провел консультации с Путиным / Фото из открытых источников

      Сложение полномочий президента Назарбаева не произошло без консультаций с Россией и Китаем. Отношения с Москвой и Пекином особенно не изменятся. Что касается Украины – возможны некоторые изменения.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

      Читайте также: Назарбаев ушел: кто станет президентом Казахстана и как это повлияет на Украину

      В частности, отмечает эксперт, Назарбаев заверил Путина, что Казахстан не будет выходить из ОДКБ – военно-политического блока, подчиненного России. И будет оставаться ключевым игроком в Евразийском союзе.

      Читайте также: Отставка Назарбаева: как на решение экс-президента Казахстана отреагировали в России

      Пекин заверили в наследственности курса на интеграцию с Китаем. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадровые назначения последние полгода показывают равномерность интересов Казахстана с Россией и группами, связанными с Китаем. При этом в правлении государственной компании, связанной с нефтедобычей, представлены интересы транснациональных корпораций. В том числе, американских.

      Кардинальных изменений во внешнеполитической ориентации Казахстана не будет. Казахстан в течение последних десяти лет провел ползучее выталкивание русских с руководящих должностей. Особенно в силовом блоке и армии. С Украиной все останется без изменений. Единственное – возможна более последовательная политика удерживания Казахстана при голосовании важных для Украины резолюций в ООН. Слишком подыгрывать России, как это делает Узбекистан, Беларусь, Казахстан не будет,
      – считает Виталий Кулик.

      Хотя, по его словам, это не означает, что Казахстан время от времени не будет подыгрывать России в некритических для него позициях в ООН или Генассамблеи.

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана:

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 21 марта: украинцев будет радовать солнце и умеренное тепло
      сегодня
      351
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
      сегодня , 08:40 США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 445
      "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      20 марта , 22:00 "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      Артем Овдієнко 4757
      "Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
      20 марта , 21:00 "Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
      434
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      20 марта , 20:30 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 93
      Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке
      20 марта , 20:01 Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке
      Світлана Попова 328
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В Киеве переименовали проспект Ватутина на проспект Шухевича
       1 июня 2017 , 15:00
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Украине уже работает первая платная дорога
       30 июля 2018 , 11:26
      Водитель выжил после головокружительной аварии, слетев с эстакады на скорости 170 км/ч (видео)
       30 июля 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук