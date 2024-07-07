В каком состоянии пострадавшая в результате ДТП, рассказали в полиции. Отметили, что женщину уже допросили, передает 24 Канал.

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Выжила только одна женщина

Все 14 погибших идентифицированы, – это жители Хмельницкой и Ровенской областей в возрасте от 20 до 67 лет.

Самой молодой жертве ДТП – мальчику лишь недавно, 4 июля, исполнилось 6 лет. Среди погибших и его родители.

Председатель ОВА Сергей Тюрин уточнил, что по информации правоохранительных органов, среди погибших 9 человек из Хмельницкой области. Еще одна женщина из Хмельницкой области находится в Острожской многопрофильной больнице, ее состояние стабильное

Выжила в автокатастрофе только 57-летняя бабушка – жительница Нетешин. У нее медики диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Угрозы ее жизни нет,

– рассказали в полиции.

Добавили, что потерпевшую уже допросили следователи. Все, что она видела, – как на автобус едет грузовик.

Для расследования ДТП назначили группу следователей и процессуальных прокуроров из числа самых опытных работников, отметили в полиции.