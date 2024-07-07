В якому стані постраждала внаслідок ДТП, розповіли в поліції. Зазначили, що жінку вже допитали, передає 24 Канал.

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Вижила тільки одна жінка

Усі 14 загиблих ідентифіковані, – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові лише нещодавно, 4 липня, виповнилося 6 років. Серед загиблих і його батьки.

Голова ОВА Сергій Тюрін уточнив, що за інформацією правоохоронних органів, серед загиблих 9 людей з Хмельниччини. Ще одна жінка з Хмельниччини перебуває в Острозькій багатопрофільній лікарні, її стан стабільний.

Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся — жителька Нетішин. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає,

– розповіли в поліції.

Додали, що потерпілу вже допитали слідчі. Усе, що вона бачила, – як на автобус їде вантажівка.

Для розслідування ДТП призначили групу слідчих і процесуальних прокурорів з-поміж найдосвідченіших працівників, наголосили в поліції.