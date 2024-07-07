Про це на брифінгу повідомив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Загинули майже всі пасажири, серед них – дитина: усе, що відомо про смертельну ДТП на Рівненщині

Які версії ДТП на Рівненщині

Керівник прокуратури розповів, що наразі розглядають одразу декілька версій щодо причин трагедії.

Перша – пошкодження колеса вантажного автомобіля, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, зокрема, щодо випуску власником і посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів, неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху, а також обставини непереборної сили,

– заявив Андрій Рудницький.

Додав, що задля перевірки цих версій на даний час вже проведено огляд місця події з залученням фахівців і експерті. Окрім того, призначено 18 експертиз, зокрема, автотехнічні й судово-медичні.

У рамках проведення судово-медичних експертиз буде розглядатися питання щодо наявності алкоголю в крові водіїв транспортних засобів,

– зазначив посадовець.

Також розповів, що вже допитали свідків ДТП й очевидців. Приймаються заходи щодо вилучення документів, які стали підставою для експлуатації та випуску на лінію зазначених транспортних засобів. Також виконуються інші слідчі дії. Слідство триває.