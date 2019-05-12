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      Активістку затримали за уявний плакат в Казахстані

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      Активістки з уявним плакатом
      Активістки з уявним плакатом / facebook.com

      Активістку Жанботу Алжанову силоміць посадили в авто та відвезли до відділку поліцію. Через те, що вона опублікувала у соціальній мережі Facebook фото, на якому тримає уявний плакат.

      Жанбота Алжанова зробила фото з уявним плакатом для того, щоб перевірити чи затримають її силовики. Про це активіста написала на сторінці соціальної мережі Facebook.

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      "Як вважаєте — затримають? Начебто нічого провокаційного не написано", – заявила Алжанова.

      Проте 9 травня люди в штатському силоміць витягнули її з громадського транспорту та посадили в автомобіль, а після повезли у невідомому напрямку. Активістці відмовлялися повідомлювати куди та для чого везуть. Всю дорогу її тримав один з чоловіків, аби Жанбота не чинила опір. Пізніше виявилося, що її привезли до відділку поліції.

      Жанбота розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синців. Для підтвердження вона опублікувала відповідні фотографії у Facebook.

      В Алжанової силовики запитували про політичні погляди, якими додатками вона користується та чи має вона зв'язки з екстремістами. В поліції запевняли активістку, що допитували її тільки, як свідка. Коли у відділок приїхав адвокат Жанботи, вона написала відмову від усіх свідчень.

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      Теги: Новини політики Новини Казахстану Протести
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