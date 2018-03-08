Активисток марша в защиту прав женщин несколько часов блокируют радикалы
В Мариуполе активистки марша в защиту прав женщин оказались заблокированными радикалами. Участницы марша опасаются, что их побьют.
Об этом пишет издание "Новости Донбасса".
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После того, как в Мариуполе провели марш "Больше, чем жены!", полиция провела активисток домой к одной из участниц. При этом за протестующими двинулась и группа радикалов.
Теперь они ждут, когда активистки начнут выходить из квартиры. Также под домом остались дежурить полицейские.
Участницы марша заблокированы в квартире почти два часа.
Источник: 24 Канал
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