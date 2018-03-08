Активісток маршу на захист прав жінок кілька годин блокують радикали

У Маріуполі активістки маршу на захист прав жінок опинилися заблокованими радикалами. Учасниці маршу побоюються, що їх поб’ють.

Про це пише видання "Новости Донбаса".

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Після того, як у Маріуполі провели марш "Більше, ніж дружини!" поліція провела активісток додому до однієї з учасниць. При цьому за протестувальницями рушила і група радикалів.

Тепер вони чекають, коли активістки почнуть виходити з квартири. Також під будинком залишилися чергувати поліцейські.

Учасники маршу заблоковані в квартирі майже дві години.