Активісток маршу на захист прав жінок кілька годин блокують радикали
У Маріуполі активістки маршу на захист прав жінок опинилися заблокованими радикалами. Учасниці маршу побоюються, що їх поб’ють.
Про це пише видання "Новости Донбаса".
Читайте також: В Ужгороді активісток облили "кров’ю": поліція затримала 6 осіб
Після того, як у Маріуполі провели марш "Більше, ніж дружини!" поліція провела активісток додому до однієї з учасниць. При цьому за протестувальницями рушила і група радикалів.
Тепер вони чекають, коли активістки почнуть виходити з квартири. Також під будинком залишилися чергувати поліцейські.
Учасники маршу заблоковані в квартирі майже дві години.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі