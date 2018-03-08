В Ужгороді активісток облили "кров’ю": поліція затримала 6 осіб

Під час маршу за права жінок в Ужгороді було скоєно напад на активісток, їх облили червоною фарбою. Після інциденту поліція затримала двох чоловіків і чотирьох жінок.

Про це сказав спікер Нацполіції на Закарпатті Володимир Павлюх, інформує "112.Україна".

Він також додав, що активісткам завдали і тілесних ушкоджень.

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“У міський відділок доставлено шістьох осіб з місця події для встановлення обставин, із них – чотири дівчини. Маємо заяви від двох потерпілих жінок, їм було завдано тілесних ушкоджень", – сказав Павлюх.

Затриманих можуть звинуватити у хуліганстві.

Нагадаємо, раніше учасниці акції в Ужгороді повідомляли, що невідомі облили дівчину фарбою. Та в поліції тоді заявили, що заяв про напад не отримували.