В Ужгороді напали на учасниць маршу за права жінок

8 березня у багатьох містах України відбуваються марші за права жінок. В Ужгороді такий марш закінчився нападом на учасниць.

Про напад на учасниць акції сповістили у Facebook в події "8 березня. Феміністична акція за права жінок". Там виклали фото дівчини, облитої невідомою речовиною червоного кольору.

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Ярина Денисюк, яка теж виклала фото з Ужгорода, написала, що дівчат облили фарбою.

При цьому учасниці маршу заявили, що вони їдуть у міське відділення поліції. Однак як повідомив речник поліції Закарпатської області Володимир Павлюх у коментарі "Радіо Свобода", правоохоронці не отримували звернень з приводу інциденту.

"Не було ніякого нападу. Заяв про скоєння правопорушень не було. У міське відділення доставили шість людей, серед них і дівчата. З’ясовується, що там було", – сказав Павлюх.

До слова, напад на учасниць маршу за права жінок відбувся також і у Києві.

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