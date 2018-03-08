В Ужгороде напали на участников марша за права женщин

8 марта во многих городах Украины проходят марши за права женщин. В Ужгороде такой марш закончился нападением на участников.

О нападении на участников акции сообщили в Facebook в события "8 марта. Феминистическая акция за права женщин". Там выложили фото девушки, облитой неизвестным веществом красного цвета.

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Ярина Денисюк, которая тоже выложила фото из Ужгорода, написала, что девушек облили краской.

При этом участники марша заявили, что они едут в городское отделение полиции. Однако как сообщил представитель полиции Закарпатской области Владимир Павлюх в комментарии "Радио Свобода", правоохранители не получали обращений по поводу инцидента.

"Не было никакого нападения. Заявлений о совершении правонарушений не было. В городское отделение доставили шесть человек, среди них и девушки. Выясняется, что там было", — сказал Павлюх.

К слову, нападение на участников марша за права женщин произошло также и в Киеве.

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