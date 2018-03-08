В Ужгороде активисток облили "кровью": полиция задержала 6 человек

Во время марша за права женщин в Ужгороде было совершено нападение на активисток, их облили красной краской. После инцидента полиция задержала двух мужчин и четырех женщин.

Об этом сказал спикер Нацполиции на Закарпатье Владимир Павлюх, информирует "112.Украина".

Он также добавил, что активисткам нанесли и телесные повреждения.

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"В городской участок доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них – четыре девушки. Есть заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", – сказал Павлюх.

Задержанных могут обвинить в хулиганстве.

Напомним, ранее участники акции в Ужгороде сообщали, что неизвестные облили девушку краской. Но в полиции тогда заявили, что заявлений о нападении не получали.