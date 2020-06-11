Активисту Стерненко вручили подозрение об умышленном убийстве
Служба безопасности Украины 11 июня вручила одесскому активисту Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Впоследствии состоится избрание меры пресечения активисту в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает 24 канал. Сергей Стерненко призвал прийти и поддержать его во время заседания.
По состоянию на 13:30 Сергей Стерненко еще находится в здании СБУ.
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Реакция Стерненко
Активист в телеграмм-канале сообщил, что подозрение вручили несмотря на то, что:
- Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападавшим.
- Относительно ножа есть несколько экспертиз, которые устанавливают, что он не является холодным оружием.
Накануне суд разрешил принудительно привести Сергея Стерненко в СБУ. Сам активист утверждал, что подозрение ему вручат за самозащиту.
Однако соратник Януковича Андрей Портнов, который защищает семью убитого нападавшего, утверждал, что это будет подозрение об умышленном убийстве.
Что происходит под зданием, где Стерненко вручают подозрение: смотрите онлайн-трансляцию 24 канала
Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесскую ячейку "Правого сектора".
Дело Стерненко: коротко о главном
- Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Однако следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, ранение стало смертельным.
- Ппророссийские политики призвали объявить активисту подозрение, но никто не обращал внимания. Сейчас интересы убитого нападавшего защищает соратник Януковича Андрей Портнов.
- О подозрении снова зашла речь после назначения новым генпрокурором Ирины Венедиктовой. Она заявила, что подозрение объявят в любом случае.
- На защиту Стерненко выступает немало активистов, а в украинских городах прошли массовые акции.
- Сам активист призывает поддерживать не конкретно его, а вообще право на защиту своей жизни и здоровья.