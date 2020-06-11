Служба безопасности Украины 11 июня вручила одесскому активисту Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Впоследствии состоится избрание меры пресечения активисту в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает 24 канал. Сергей Стерненко призвал прийти и поддержать его во время заседания.

По состоянию на 13:30 Сергей Стерненко еще находится в здании СБУ.

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Реакция Стерненко

Активист в телеграмм-канале сообщил, что подозрение вручили несмотря на то, что:

Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападавшим.

Относительно ножа есть несколько экспертиз, которые устанавливают, что он не является холодным оружием.

Накануне суд разрешил принудительно привести Сергея Стерненко в СБУ. Сам активист утверждал, что подозрение ему вручат за самозащиту.

Однако соратник Януковича Андрей Портнов, который защищает семью убитого нападавшего, утверждал, что это будет подозрение об умышленном убийстве.

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Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесскую ячейку "Правого сектора".

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