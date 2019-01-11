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      Активисту Михайлику вытащили пулю из легкого, – полиция

      81 Читати новину українською
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / Фото из открытых источников

      Одесскому активисту Олегу Михайлику 11 января провели операцию по извлечению пули из легкого. Соответствующее оперативное вмешательство осуществили в Германии.

      Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

      Читайте также: Нападение на активиста Михайлика: прокуратура намеренно сделала огромный шаг назад в расследовании

      Ранее сам Михайлик сообщал, что операцию по изъятию пули из его легкого в Германии вынужденно перенесли из-за откровенного саботажа украинских правоохранительных органов. Операция должна была состояться еще 9 января, однако Генпрокуратура и Нацполиция до сих пор не направила немецким правоохранителям соответствующие документы.

      Во время операции у мужчины, на которого в сентябре 2018 года Одессе было совершено покушение на убийство, планировалось извлечению пули. Следовательно для сохранения вещественного доказательства полицейские получили решение суда об изъятии пули и необходимой медицинской документации компетентными органами Германии. Сегодня, 11 января, по информации иностранных коллег, операция проведена, пуля – изъята,
      – сообщили украинские полицейские.

      Они также добавили, что сразу после появления информации о планируемой операции обратились в Интерпол и компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

      Кто такой Олег Михайлик? Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского головы Одессы. Михайлик известен борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

      Что известно о нападении на Олега Михайлика? Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанных с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика приобщили СБУ. Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, которых задержала полиция. 22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает ГПУ и ЧП в саботаже расследования нападения на него.

      Теги: Новости Украины Полиция Покушение на активиста Михайлика
      Источник: 24 Канал
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