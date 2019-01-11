Активісту Михайлику витягли кулю із легені, – поліція

Одеському активісту Олегу Михайлику 11 січня провели операцію з вилучення кулі із легені. Відповідне оперативне втручання здійснили у Німеччині.

Про це інформує прес-служба Нацполіції.

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Раніше сам Михайлик повідомляв, що операцію по вилученню кулі з його легені в Німеччині вимушено перенесли через відвертий саботаж українських правоохоронних органів. Операція мала відбутися ще 9 січня, проте Генпрокуратура та Нацполіція до цього часу не надіслала німецьким правоохоронцям відповідних документів.

Під час операції у чоловіка, на якого у вересні 2018 року Одесі був скоєний замах на вбивство, планувалося вилучення кулі. Відтак задля збереження речового доказу поліцейські отримали рішення суду щодо вилучення кулі та необхідної медичної документації компетентними органами Німеччини. Сьогодні, 11 січня, за інформацією іноземних колег, операцію проведено, кулю – вилучено,

– повідомили українські поліцейські.

Вони також додали, що відразу після появи інформації про заплановану операцію звернулися до Інтерполу та компетентних органів ФРН для оперативного інформування німецьких правоохоронців про необхідність збереження речових доказів.

Хто такий Олег Михайлик?Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.