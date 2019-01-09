Напад на активіста Михайлика: прокуратура навмисно зробила величезний крок назад у розслідуванні

Правоохоронці закривають справи щодо нападів на активістів. А чого ще чекати після нещодавньої заяви генерального прокурора Луценка, що активісти часто самі винні в тому, що на них нападають. Бо, мовляв, вони самі розпалюють атмосферу ненависті до влади. А відтак – нічого тоді скаржитись на переслідування.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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"Пам’ятаєте як восени невідомі напали на одеського активіста Олега Михайлика? Він є одним з координаторів протестів проти незаконної забудови одеських пляжів. Ввечері біля під’їзду власного будинку йому вистрілили в груди з пістолета. Олег дивом залишився живим, оскільки куля, пробивши ребро, застрягла в легені буквально в лічених сантиметрах від серця", – нагадав журналіст.

Гнап підкреслив, що лише через суспільне обурення поліція і прокуратура почали ворушитися і відзвітували про затримання нападників на активіста. Втім, як це часто буває, у громадськості одразу виникли підозри чи затримані є справжніми нападниками чи просто випадковими особами? Переконливих доказів, що затримали саме нападників на Михайлика, поліція так надати і не змогла.

Адже затриманими виявилися двоє кишенькових крадіїв з місцевого вокзалу, у яких мотиву нападу на активіста просто не було. Зняти питання могла б експертиза пістолета, начебто знайденого у затриманих. Провівши балістичну експертизу кулі, яка влучила в Михайлика і порівнявши її зі стволом пістолета, вилученого у підозрюваних, можна буде одразу зрозуміти чи це та зброя, з якої намагалися вбити активіста,

– зазначив Гнап.

Він додав, що саме в цей момент прокуратура і поліція замість допомоги в розслідуванні, почали його гальмувати.

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Олег Михайлик досі носить цю кулю в своєму тілі, бо в Україні ніхто з лікарів не взявся за її вилучення. Тільки завдяки уряду Німеччини, одна з клінік погодилася провести цю операцію, ще й коштом німецької сторони.

Але днями, перед виїздом активіста до Німеччини, українська прокуратура відмовилася надавати письмове звернення до німецької клініки з проханням зберегти кулю як речовий доказ. Це значить, що без цього листа, якщо лікарі дістануть кулю, її потім не можна буде долучити до матеріалів справи як речовий доказ,

– наголосив журналіст.

За словами Гнапа, прокуратура і не дуже-то зацікавлена розслідувати цю справу. "А особливо, коли виявиться, що куля і зброя, вилучена у підозрюваних не збігається, і цих підозрюваних доведеться відпустити на волю. А відтак, починати шукати справжніх нападників і замовника цього злочину. А сліди від нього тягнуться, як це часто буває в Одесі, до керманичів міста", – підсумував журналіст.

Відео повного відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 9 січня 2019