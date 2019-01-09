17:04
9 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бик і Патріарх. Що у Маші в голові
      Вєсті Кремля
      21:10, 8 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як у Федерації злякалися ХВедерації. Мода на ТВ-мордобої
      Вєсті.UA
      19:50, 8 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Напад на активіста Михайлика: прокуратура навмисно зробила величезний крок назад у розслідуванні

      117 Читать новость на русском
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронці закривають справи щодо нападів на активістів. А чого ще чекати після нещодавньої заяви генерального прокурора Луценка, що активісти часто самі винні в тому, що на них нападають. Бо, мовляв, вони самі розпалюють атмосферу ненависті до влади. А відтак – нічого тоді скаржитись на переслідування.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

      Читайте також: Звірі в погонах: суд відпустив поліцейських, які шантажували та били людей у метро Харкова

      "Пам’ятаєте як восени невідомі напали на одеського активіста Олега Михайлика? Він є одним з координаторів протестів проти незаконної забудови одеських пляжів. Ввечері біля під’їзду власного будинку йому вистрілили в груди з пістолета. Олег дивом залишився живим, оскільки куля, пробивши ребро, застрягла в легені буквально в лічених сантиметрах від серця", – нагадав журналіст.

      Гнап підкреслив, що лише через суспільне обурення поліція і прокуратура почали ворушитися і відзвітували про затримання нападників на активіста. Втім, як це часто буває, у громадськості одразу виникли підозри чи затримані є справжніми нападниками чи просто випадковими особами? Переконливих доказів, що затримали саме нападників на Михайлика, поліція так надати і не змогла.

      Адже затриманими виявилися двоє кишенькових крадіїв з місцевого вокзалу, у яких мотиву нападу на активіста просто не було. Зняти питання могла б експертиза пістолета, начебто знайденого у затриманих. Провівши балістичну експертизу кулі, яка влучила в Михайлика і порівнявши її зі стволом пістолета, вилученого у підозрюваних, можна буде одразу зрозуміти чи це та зброя, з якої намагалися вбити активіста,
      – зазначив Гнап.

      Він додав, що саме в цей момент прокуратура і поліція замість допомоги в розслідуванні, почали його гальмувати.

      Читайте також: Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика

      Олег Михайлик досі носить цю кулю в своєму тілі, бо в Україні ніхто з лікарів не взявся за її вилучення. Тільки завдяки уряду Німеччини, одна з клінік погодилася провести цю операцію, ще й коштом німецької сторони.

      Але днями, перед виїздом активіста до Німеччини, українська прокуратура відмовилася надавати письмове звернення до німецької клініки з проханням зберегти кулю як речовий доказ. Це значить, що без цього листа, якщо лікарі дістануть кулю, її потім не можна буде долучити до матеріалів справи як речовий доказ,
      – наголосив журналіст.

      За словами Гнапа, прокуратура і не дуже-то зацікавлена розслідувати цю справу. "А особливо, коли виявиться, що куля і зброя, вилучена у підозрюваних не збігається, і цих підозрюваних доведеться відпустити на волю. А відтак, починати шукати справжніх нападників і замовника цього злочину. А сліди від нього тягнуться, як це часто буває в Одесі, до керманичів міста", – підсумував журналіст.

      Відео повного відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 9 січня 2019

       

      Теги: Новини України Юрій Луценко Відеоблоги Замах на активіста Михайлика Поліція ГПУ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      сьогодні , 17:00 Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      Злой Одессит 43
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сьогодні , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 595
      Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      сьогодні , 15:00 Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      Юрій Бутусов 824
      Zara: історія успіху світового бренду
      сьогодні , 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
      Марія Ягодка 1370
      Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      сьогодні , 12:00 Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      Артем Овдієнко 2666
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Депутати схвалили пенсійну реформу
       16 червня 2011 , 18:00
      Чи потрібно екстрадувати Саакашвілі в Грузію? Ваша думка
       24 жовтня 2017 , 15:43
      Мэрия будет спонсировать покупку электромобилей
       25 вересня 2018 , 09:40
      Літак "приземлився" на Теслу
       25 вересня 2018 , 11:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук