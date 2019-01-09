Нападение на активиста Михайлика: прокуратура сделала огромный шаг назад в расследовании

Правоохранители закрывают дела относительно нападений на активистов. А чего еще ждать после недавнего заявления генерального прокурора Луценко, что активисты часто сами виноваты в том, что на них нападают. Дескать, они сами накаляют атмосферу ненависти к власти. А значит – ничего тогда жаловаться на преследования.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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"Помните как осенью неизвестные напали на одесского активиста Олега Михайлика? Он является одним из координаторов протестов против незаконной застройки одесских пляжей. Вечером у подъезда собственного дома ему выстрелили в грудь из пистолета. Олег чудом остался жив, поскольку пуля, пробив ребро, застряла в легких буквально в считанных сантиметрах от серця", – напомнил журналист.

Гнап подчеркнул, что только через общественное возмущение полиция и прокуратура начали шевелиться и отчитались о задержании нападавших на активиста. Впрочем, как это часто бывает, у общественности сразу возникли подозрения являются ли задержанные настоящими нападающими или просто случайными лицами? Убедительных доказательств, что задержали именно напавших на Михайлика, полиция так предоставить и не смогла.

Ведь задержанными оказались двое карманных воров из местного вокзала, в которых мотива нападения на активиста просто не было. Снять вопрос могла бы экспертиза пистолета, вроде найденного у задержанных. Проведя баллистическую экспертизу пули, которая попала в Михайлика и сравнив ее со стволом пистолета, изъятого у подозреваемых, можно будет сразу понять это ли то оружие, из которого пытались убить активиста,

– отметил Гнап.

Он добавил, что именно в этот момент прокуратура и полиция вместо помощи в расследовании, начали его тормозить.

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Олег Михайлик до сих пор носит этот шар в своем теле, потому что в Украине никто из врачей не взялся за ее извлечение. Только благодаря правительству Германии, одна из клиник согласилась провести эту операцию, еще и за счет немецкой стороны.

Но на днях, перед выездом активиста в Германию, украинская прокуратура отказалась предоставлять письменное обращение в немецкую клинику с просьбой сохранить шар как вещественное доказательство. Это значит, что без этого письма, если врачи получат пулю, ее потом нельзя будет приобщить к материалам дела в качестве вещественного доказательства,

– отметил журналист.

По словам Гнапа, прокуратура и не очень-то заинтересована расследовать это дело. "А особенно, когда окажется, что пуля и оружие, изъятое у подозреваемых не совпадает, и этих подозреваемых придется отпустить на волю. Следовательно, начинать искать настоящих нападающих и заказчика этого преступления. А следы от него тянутся, как это часто бывает в Одессе до руководителей города", – подытожил журналист.

Видео полного видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 9 января 2019