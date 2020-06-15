Активисты, которые пришли в Шевченковский райсуд поддержать активиста Сергея Стерненко, вечером отправились домой к Ирине Венедиктовой. Именно от генпрокурора люди будут требовать объяснить решение служителей Фемиды относительно меры пресечения Стерненко.

Стерненко хочет, чтобы ему разъяснили решения суда

15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Стерненко – круглосуточный домашний арест на 60 суток. При этом активист должен его отбывать по адресу прописки, по его словам, – в воинской части в Одессе, передает 24 канал.

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Поскольку ни прокурор, ни судья не разъяснили Стерненко, как он должен находиться два месяца на территории режимного объекта, то за разъяснениями активисты решили ехать к генпрокурору Ирине Венедиктовой домой – на улицу Круглоуниверситетскую.

Кому разъяснить решение – нет. Подать ходатайство новое в связи с этой ахинеей, которая вышла, может прокурор. Мы с нашей стороны тоже будем подавать соответствующее ходатайство. Я планирую сейчас поехать к человеку. Я знаю, где она живет и имеет соответствующие полномочия. Кроме того, она один – из заказчиков этого шоу,

– сказал Стерненко.

Смотрите видео, как Стерненко призывает ехать к Венедиктовой:

Люди собрались под домом Венедиктовой

Люди, которых под зданием суда было несколько сотен, сели в автобусы и такси, чтобы отправиться в гости к генпрокурору. Сейчас они собрались под ее домом.

Мера пресечения для Стерненко: коротко

Активиста отправили под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.



Между тем взять на личные поруки Стерненко были готовы более 200 активистов.



Однако сторона обвинения настояла на круглосуточном домашнем аресте, поскольку Стерненко "может скрываться и бежать".

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