Активісти, що прийшли до Шевченківського райсуду підтримати активіста Сергія Стерненка, увечері вирушили додому до Ірини Венедіктової. Саме від генпрокурорки люди вимагатимуть пояснити рішення служителів Феміди щодо запобіжного заходу Стерненку.

Стерненко хоче, аби йому роз'яснили рішення суду

15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергієві Стерненку – цілодобовий домашній арешт на 60 діб. При цьому активіст має його відбувати за адресою прописки, за його словами, – у військовій частині в Одесі, інформує 24 канал.

До теми Стерненку обрали запобіжний захід

Оскільки ні прокурор, ні суддя не роз'яснили Стерненку, як він має перебувати два місяці на території режимного об'єкта, то за поясненнями активісти вирішили їхати до генпрокурорки Ірини Венедіктової додому – на вулицю Круглоуніверситетську.

Кому роз'яснити рішення – нема. Подати клопотання нове у зв'язку з цією ахінеєю, яка вийшла, може прокурор. Ми з нашого боку теж будемо подавати відповідне клопотання. Я планую зараз поїхати до людини. Я знаю, де вона живе і має відповідні повноваження. Крім того, вона один – із замовників цього шоу,

– сказав Стерненко.

Дивіться відео, як Стерненко закликає їхати до Венедіктової:

Люди зібрались під будинком Венедіктової

Люди, яких під будівлею суду було кілька сотень, посідали у автобуси та таксі, аби рушити в гості до генпрокурорки. Наразі вони зібрались під її будинком.

Запобіжний захід для Стерненка: коротко

Активіста відправили під цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб.

Між тим взяти на особисті поруки Стерненка були готові понад 200 активістів.

​ Однак сторона обвинувачення наполягла на цілодобовому домашньому арешті, бо Стерненко "може переховуватися та втекти".

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