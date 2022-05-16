Активисты Greenpeace не пропустили танкер с российским топливом в британский порт

Танкер с российским топливом под флагом Греции пытался зайти в южный порт Великобритании. Активисты Greenpeace заблокировали терминал, через который судно должно было выгрузить горючее.

Отмечается, что британское правительство осудило действия активистов, а местная полиция их арестовала. Дело в том, что Великобритания и ЕС запретили вход в их порты исключительно российских судов, а вот иностранные танкеры с российским топливом все еще имеют право пришвартовываться.

Позиция Greenpeace

На сайте природоохранной организации рассказали, что 12 их активистов в порту Эссекса остановили танкер, который пытался отгрузить 33 тысячи тонн российского топлива. В Greenpeace подчеркнули, что стоимость груза оценивают в около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Эти деньги пойдут прямо Путину на финансирование его вторжения в Украину. Минуя охрану, 12 неравнодушных активистов Greenpeace попали на пристань на реке Темза вечером 15 мая. Они предотвратили разгрузку танкера "Андромеда",

– говорится в сообщении Greenpeace.

Активисты заблокировали пристань, куда должен был прибыть танкер, и не дали судну пришвартоваться. Они развернули баннеры с надписью "Нефть – топливо для войны". Танкеру ничего не оставалось, как развернуться и закрепиться на якоре у побережья города Маргейт.

"Все активисты сейчас задержаны, но благодаря им это судно, полное путинской нефти, сегодня (16 мая – ред. 24 канал) все еще не будет пришвартовываться", – заявили в Greenpeace.

Правительство (Великобритании – ред. 24 канал) отсрочило запрет на импорт российской нефти до конца года, несмотря на мощную общественную поддержку внедрить его немедленно,

– подчеркнули в организации.

Реакция полиции

Полиция Эссекса отчиталась, что пристань пока разблокирована. По словам официального представителя правоохранителей, всего ими были задержаны 15 человек.

Полиция не препятствует протестным движениям, однако мы должны вмешиваться там, где есть риск для жизни людей или подозрение в нарушении законов,

– прокомментировали ситуацию полицейские.

Отмечается, что в течение последних недель ряд судов, которые перевозили российские грузы, из-за протестов активистов были вынуждены изменить свой курс – не только те, которые направлялись в Великобританию, но и в страны ЕС.

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