Активисты потребовали от "Свободы" исключить из партии Мирошниченко

1 июня возле офиса киевской ячейки ВО "Свобода" на улице Тургеневской собрались представители общественных организаций, ветераны АТО и представители проукраинских движений "Белый Молот", "Смерч" и "Воля или смерть". Они заявили, что член ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко связан с прокремлевскими силами в Украине.

Мы пришли в столичный офис "Свободы", чтобы обсудить "деятельность" их депутата в Киевсовете Мирошниченко, который связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине, и передать письменное обращение к главе партии Олегу Тягнибоку. Офис "Свободы" уже охраняла полиция, а нас на улице встретили очень агрессивно – было около 20 крепких парней, некоторые с деревянными дубинками. Они пытались захватить наш автомобиль с громкоговорителем и побить водителя, но провокация не удалась. Эти молодые люди, которые нас почему-то оскорбляли "титушками", исчезли за пару минут с места происшествия,

– цитирует агентство неназванного участника акции.

Далее общение перешло в мирное русло и митингующим предоставили микрофон для выступления.

"Мы отметили, что относимся к ВО "Свобода" как к настоящей патриотической организации, которая сделала много полезного для возрождения украинской государственности. Под флагами таких движений, как "Свобода", во время российского нашествия в 2014 году формировались первые национальные боевые подразделения из числа украинских патриотов, которые бок о бок защищали Родину на востоке Украины. Но нам стало известно о пребывании в составе объединения некоторых псевдопатриотов вроде Мирошниченко, которые откровенно работают на Кремль. Подобные ему "крысы" только прикрываются идеями украинского национализма, а на самом деле занимаются рейдерством и зарабатыванием денег в собственный карман", – заявил активист.

Он добавил, что Мирошниченко использует патриотические лозунги в личных финансовых интересах и выполняет задания "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Напомним, что Игорь Мирошниченко работал и работает на скандально известного Андрея Пальчевского, а его жена Яна Левицкая была пиарщицей в предвыборном штабе партии "Перемога Пальчевського". Такие лица порочат собственными поступками не только ВО "Свобода", но и украинское патриотическое движение в целом. Напомним еще и об "отельном бизнесе" Мирошниченко – его гостиницах на Нивках в Киеве: одна из них – NyvkyPLAZA (по документам она является "садовым домиком", номинальной владелицей которого записана родная сестра Мирошниченко) – радушно принимала и обслуживала таких известных российских актеров, как Батурин, Горюшин, Прокопьев, Бабенко, Климов, Сафонов, и других не менее одиозных личностей. Поэтому мы требуем от ВО "Свобода" немедленно исключить из своего состава Игоря Михайловича Мирошниченко", – сказал участник пикета.

После общения с представителями "Свободы" митингующие выяснили, что Мирошниченко уже исключен, сообщил ветеран АТО Михаил Слипченко (позывной Историк).

"Но если это не так, мы обращаемся к руководству ВО "Свобода", к которому в целом как к националистическому украинскому движению относимся очень положительно, с требованием определиться с господином Мирошниченко и исключить его из партии как нечистого на руку бизнесмена, взяточника и коррупционера. Он дискредитирует украинское национально-политическое движение в целом и ВО "Свобода" конкретно! Подчеркну, и у свободовцев, и у нас – ветеранов АТО и патриотов, которые сегодня пришли, – единообразное понимание относительно Мирошниченко – это лицо, нивелировавшее понятие украинского националиста, а в патриотических движениях не может быть таких мирошниченко. Он и ему подобные псевдонационалисты для обогащения используют экологическую комиссию КГГА для рэкета застройщиков и вымогательства у них денег, захвата земельных участков и киевских объектов инфраструктуры. Долой Мирошниченко из рядов настоящих национал-патриотов!" – сказал Слипченко.

Активисты требуют от "Свободы" исключить из партии Мирошниченко фото ASPI