Активисты в США написали письмо Ангеле Меркель: что просят – Голос Америки
Активисты в США попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь остановке строительства "Северного потока – 2". Письмо-обращение передали через посольство.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Написание письма инициировала общественная организация "Коалиция против финансирования неофашизма Путина". Они считают строительство газопровода недопустимым.
Важно Будем активно бороться против "Северного потока-2", – Витренко
Активисты отметили, что их цель – очень простая. Они хотят сосредоточить внимание немецкого правительства на важности сдерживания строительства, ведь оно будет вредить не только Украине, но и Германии, Европе и Америке.
Более того, прекращение строительства "Северного потока – 2" было бы лучшим инструментом в борьбе с Кремлем.
Визит Блинкена в Украину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 – 6 мая приедет с официальным визитом в Украину. Это произойдет после саммита G7 в Великобритании. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими лицами.
Санкции против России
Европейский парламент одобрил список возможных санкций в отношении России в случае полномасштабного наступления на Украину. В частности, в документе говорится о немедленном отключении России от платежной системы SWIFT, а также остановке импорта российской нефти и газа.
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