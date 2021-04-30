Активисты в США попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь остановке строительства "Северного потока – 2". Письмо-обращение передали через посольство.

Написание письма инициировала общественная организация "Коалиция против финансирования неофашизма Путина". Они считают строительство газопровода недопустимым.

Важно Будем активно бороться против "Северного потока-2", – Витренко

Активисты отметили, что их цель – очень простая. Они хотят сосредоточить внимание немецкого правительства на важности сдерживания строительства, ведь оно будет вредить не только Украине, но и Германии, Европе и Америке.

Более того, прекращение строительства "Северного потока – 2" было бы лучшим инструментом в борьбе с Кремлем.

Визит Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 – 6 мая приедет с официальным визитом в Украину. Это произойдет после саммита G7 в Великобритании. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими лицами.

Санкции против России

Европейский парламент одобрил список возможных санкций в отношении России в случае полномасштабного наступления на Украину. В частности, в документе говорится о немедленном отключении России от платежной системы SWIFT, а также остановке импорта российской нефти и газа.

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